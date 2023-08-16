Собянин заявил о 45 тысячах москвичей, воюющих в Украине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в зоне так называемой "специальной военной операции" на территории Украины воюют примерно 45 тысяч жителей российской столицы.

По его словам, около 20 тысяч из них - это мобилизованные, примерно столько же - добровольцы и контрактники, и ещё не менее 5 тысяч – профессиональные военные.

Также Собянин озвучил число москвичей, погибших, как он выразился, "на строительстве оборонительных сооружений". "Погибли более двадцати москвичей, более ста было ранено", - заявил мэр. О количестве погибших жителях столицы непосредственно на поле боя он ничего не сказал.

Российские власти не сообщают о численности армейских подразделений, воюющих в Украине, как и не публикуют данные о потерях. В декабре прошлого года Владимир Путин лишь заявил, что в зоне так называемой специальной военной операции находятся 150 тысяч военнослужащих, призванных в рамках объявленной президентом частичной мобилизации. По оценкам же различных военных экспертов, на украинских оккупированных территориях находятся от 400 до 500 тысяч российских солдат.

Исходя из этого, по самым скромным подсчётам (если опираться на данные, озвученные Собяниным), каждый двенадцатый участник войны со стороны России - москвич, что, по мнению тех же экспертов, является сомнительной и завышенной цифрой.

Не так давно, в конце июля, мэр столицы заявлял, что в Украине воюют не 45 тысяч, а около 30 тысяч москвичей.