Société Générale уйдёт из России и продаст Росбанк "Интерросу"

Французская финансовая группа Société Générale решила уйти с российского рынка и продаёт свой основной актив в России — Росбанк — компании "Интеррос" Владимира Потанина. Об этом сообщается в пресс-релизе Société Générale .

Сумма сделки, которая также предусматривает продажу "Интерросу" страхового бизнеса Росбанка, не разглашается. Сделку планируется закрыть в течение ближайших недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

В заявлении "Интерроса" говорится, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Важнейшей целью "Интерроса" является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров, заявил Владимир Потанин.