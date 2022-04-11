Société Générale уйдёт из России и продаст Росбанк "Интерросу"

Французская финансовая группа Société Générale решила уйти с российского рынка и продаёт свой основной актив в России — Росбанк — компании "Интеррос" Владимира Потанина. Об этом сообщается в пресс-релизе Société Générale .
Сумма сделки, которая также предусматривает продажу "Интерросу" страхового бизнеса Росбанка, не разглашается. Сделку планируется закрыть в течение ближайших недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.
В заявлении "Интерроса" говорится, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
Важнейшей целью "Интерроса" является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров, заявил Владимир Потанин.
- Société Générale — первая из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе из России.
- Банк "Сосьете Женераль Восток" начал работу в России в 1993 году.
- Росбанк ранее уже принадлежал "Интерросу". Он входит в список системно значимых кредитных организаций Банка России. Его клиентами, по данным на октябрь 2021 года, были около 4 миллионов человек.
- С начала так называемой "специальной военной операции" России на территории Украины Евросоюз ввёл несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские банки и компании. О прекращении или приостановке работы в России заявили сотни иностранных компаний.
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