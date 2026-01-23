Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Соединённые Штаты официально вышли из ВОЗ

Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Соединённые Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Процесс выхода был завершен 22 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп распорядился сразу после вступления в должность в январе 2025 года выйти из организации, помимо прочего, из-за предполагаемых ошибок при реагировании на пандемию COVID-19.

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что прекращены все финансирование и кадровое обеспечение инициатив ВОЗ: американцы отозваны из всех офисов и штаб-квартиры ВОЗ, США также прекратили участие в руководящих органах и рабочих группах организации.

Как пишет агентство Bloomberg, США не погасили долг перед организацией в размере примерно 260 млн долларов. Согласно резолюции Конгресса 1948 года, для выхода из организации США должны уведомить её за год и погасить все задолженности. Высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения и социальных служб заявил журналистам агентства, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.

"Обещания даны, обещания выполнены, – говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио и министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. – ВОЗ препятствовала своевременному и точному обмену критически важной информацией, которая могла бы спасти жизни американцев, а затем скрывала эти неудачи под предлогом действий "в интересах общественного здравоохранения"".

Отмечается, что США будуть продолжать работу со странами и "авторитетными учреждениями здравоохранения", чтобы "обмениваться передовым опытом, укреплять готовность и защищать наши сообщества с помощью более целенаправленной, прозрачной и эффективной модели, которая обеспечивает реальные результаты, а не раздутую и неэффективную бюрократию ВОЗ". В самой ВОЗ ранее выразили глубокое сожаление в связи с решением США выйти из организации. Соединённые Штаты были крупнейшим донором этой организации.

Украина готовит наступления
Embed
Украина готовит наступления

No media source currently available

0:00 0:26:43 0:00

Украина готовит наступления

Путина позвали в "Совет мира"

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG