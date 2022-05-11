"Сохраняет плавучесть". Блогеры "хоронят" Rutube после кибератаки

9 мая сервис видеохостинга Rutube, "российский ответ" Youtube, подвергся масштабной кибератаке – чтобы помешать показу парада Победы и праздничного салюта, написали в телеграме члены команды сайта.

Пост команды Rutube высмеял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров:

А я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение. И если бы за 6 часов до парада не были бы отключены сервера – четыре сервера, я сейчас покажу материнские платы, привез – они бы показали всем этот бред... Ну вы поняли)

Издание The Village сообщило, что хакеры "полностью удалили код" видеохостинга и восстановлению сайт не подлежит.

Илья Шепелин

По словам источника The Villagе:

– был "полностью удален код Рутюба"

– теперь видеосервис "не подлежит восстановлению"

– По мнению источника, такая кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту.

(т.е., переведу я, опять похоже на внутреннюю диверсию)

Команда Rutube удаление кода сайта отрицает.

Тем не менее, видеохостинг с тех пор так и не заработал. В сети этот непопулярный сервис хоронят безо всякого сожаления.

Прикладная социопатия

Rutube так и лежит мёртвым трупом. Упокой, Господи, его жалкую душу.

Иван Жданов

Заместили так заместили.

Если сайт действительно не удастся восстановить, это станет крупнейшей победой проукраинских кибервойск.

Дмитрий Колезев

Неужели смогли снести и бэкапы? Или их не было? В контексте попытки построения суверенного Рунета это можно сравнить с затоплением флагманского корабля "Москва". [...]

Наверное, вчера у бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, ныне возглавляющего "Газпром-медиа", был непраздничный день. При Сталине за такое и расстрелять могли. Интересно, сколько газпромовских денег вылетело в трубу, если хостинг действительно уничтожен?

Государственных и частных денег на покупку и развитие Rutube было потрачено немало: в свое время покупка видеохостинга обошлась корпорации "Газпром-медиа" в 15 миллионов долларов, а на его модернизацию с 2021 по 2023 год планировалось потратить из госбюджета 38 миллиардов рублей, утверждают провластные телеграм-каналы. В блогах можно встретить и конспирологическую версию, что сайт "похоронили" его создатели, чтобы скрыть масштабную растрату.

Олег Пшеничный

Cui prodest?

"Пожар" на Rutube выгоден прежде всего получателям гигантских государственных инвестиций при лилипутском выхлопе. Эта дрянь никому кроме них самих была не нужна. А теперь и отчитываться не надо – всё "сгорело".

Версия эта выглядит не слишком правдоподобно, считает директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев:

Есть еще одна конспирологическая версия – это диверсия, чтоб скрыть хищения. Я не очень в нее верю, потому что это слишком сложный схематоз для Жарова. Он же реально в своей жизни ни одного проекта до конца не довел. Единственное, что он действительно хорошо умеет – описывать собственные победы. И то, что сейчас появляются оправдалки, что "взлом здалал анонимус" – это доказывает. Тут нужно понять, что никакого анонимуса не существует: любой может назвать себя анонимусом, но как только назвал, то перестает быть таковым (силлогизм второго порядка, между прочим). И это очень удобно – свалисть все на бессловестного анончика, да.

Но чтоб продумать хитрый план по взлому Рутуба, чтоб оправдать сотни [баррелей] нефти, которые там были украдены (кто-то сомневается, что украли?) – это вряд ли.

В лоялистских блогах требуют строго наказать менеджеров "Газпром-медиа", которые отвечали за проект.

Акитилоп

В нашей лояльности сомневаться, надеемся, не приходится, но мы принципиально отказываемся пользоваться RuTube, пока не будет сделано хотя бы что-то одно из двух:

1. Полное восстановление ресурса пройдет исключительно за счет ответственных, включая топ-менеджмент "Газпром-медиа". Да, сейчас не получится нанять за копейки украинских айтишников-диверсантов, ну так это уже не наши проблемы. Пускай продают машины, картины, картонки и собачонок, но допиливают свое позорище без очередного подсоса к бюджету.

2. Труп RuTube перестанут оживлять, оставят ГПМ как личную игрушку, а национальным видеохостингом сделают либо одну из существующих платформ, вроде ВК, либо совершенно новую, к которой не будет причастен ни один из участников проекта RuTube. Разумеется, с пунктом о личной ответственности за возможные провалы в той области, за которую каждый и отвечал при создании.

Сергей Мардан

История с падением Черного ястреба Rutube – типичный пример того, как работает современная российская бюрократия и к какой катастрофе это может в конечном счете привести.

В Системе – никогда нет виноватых.

Не виноват тот, кто заплатил за Рутьюб в 2008 году $15 млн.

Не виноваты те, кто потратил за 14 лет еще десятки миллионов долларов на бесконечный ребрендинг, подписание неработающих партнерских соглашений, борьбу с пиратством и попытках кому-нибудь продать эти бессмысленные неработающие дрова.

Никто настолько не виноват, что один гендиректор ГПМ нынче сидит в кресле вице-президента Газпромбанка. а второй – аж в кресле вице-премьера Правительства РФ,

Новый гендиректор ГПМ – Михаил Жаров – которому теперь придется отвечать за случившуюся катастрофу, тоже не виноват. Он наверняка, докладывал акционерам. что Rutube – безнадежен и его нужно просто закрыть. На что. наверняка, получил строгий ответ, что "время сейчас суровое и родина ждет от нас суверенный видеохостинг".

Как теперь объяснить "родине", что с суверенным видеохостингом получился форменный скандал – не очень понятно. Но, уверен, правильные слова обязательно найдутся и все останутся на своих местах.

В анонимном твиттер-аккаунте sudo rm -RF публикуются и скриншоты файлов, которые, как утверждают хакеры, скачаны с сайта Rutube. Из них следует, что безопасность сайта обеспечивала "дочка" компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB, на которую директор Rutube Алексей Назаров жаловался в ФСБ за негодную работу. Основатель Group-IB Илья Сачков находится под арестом с сентября 2021 года по обвинению в госизмене.

В Group-IB утверждают, что решения компании для обеспечения безопасности Rutube не использовались.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин уверяет пользователей, что сервис вот-вот починят:

RuTube вернётся в строй уже сегодня: восстановительные работы на завершающей стадии. К ликвидации тяжёлых последствий хакерской атаки привлечены специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности.

Думаю, компания сделает выводы из этой истории и серьезно пересмотрит подход к защите своей инфраструктуры. Нам нужен свой сильный национальный видеохостинг. Я уверен, что у RuTube большое будущее – назло тем, кто уже успел его похоронить.

Комментаторы к этим словам относятся скептически.

П*дуза

Минцифры: на Rutube произошел хлопок, видеохостинг сохраняет плавучесть.

Максим Дбар

Последствия хакерской атаки на RuTube могут быть ликвидированы уже сегодня, заявили представители видеохостинга

Функционал RuTube будет восстановлен в полном объеме и дальше хостинг не будет работать уже в штатном режиме, как и до атаки хакеров

Предполагалось, что россияне вынужденно перейдут на отечественный сервис в случае, если Youtube в стране будет заблокирован. Но к такому сценарию Rutube готов не был, как утверждал Михаил Климарев в интервью "Новой газете. Европа" еще до взлома:

Если на него сейчас переведется весь этот трафик, который находится в YouTube, RuTube просто не сможет его обработать и "ляжет".

Они сейчас технически готовят всю эту инфраструктуру, пытаются где-то найти сервера. Насколько мне известно, для этого сейчас забирают оборудование, которое должно было использоваться для хранения трафика по "пакету Яровой". Это непроверенная информация, но, тем не менее, несколько операторов связи мне говорили такие вещи. Как только будет готова инфраструктура, они тут же, конечно, отключат YouTube.

Теперь поминки YouTube, который в России грозятся заблокировать уже не первый месяц, явно откладываются. Последняя волна угроз поднялась после того, как 8 мая YouTube закрыл аккаунты и каналы нескольких российских чиновников и депутатов, в том числе руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в связи с санкциями, наложенными на них американскими властями.

Михаил Рубин

Кажется, блокировку ютуба, о которой они так мечтали, придется отложить. А история с рутубом – фантастический пример для тех, кто еще верит в порядок, который можно навести сильной рукой. Это сильное государство умеет избивать митингующих, унижать женщин в отделениях полиции, похищать геев и сажать оппонентов. Но оно не умеет нормально вести войну и даже после многих лет усилий и огромных трат не справилось создать свою видеоплатформу так, чтобы ее не погубила первая же хакерская атака. И ведь это не какие-то глупости вроде победить коррупцию, а важнейшие задачи этого же государства.