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Украина

Соль земли. Соледар - шахты и руины

В начале января 2023 года российские войска предприняли отчаянный штурм города Соледар в Донецкой области Украины, бросив на него огромные силы. Министерство обороны Украины назвало наступление "маниакальным". Город расположен к северу от Бахмута - ключевого пункта украинской обороны в Донецкой области. Считается, что Соледар, помимо военного, имеет еще и символическое значение для российских войск, пытающихся продемонстрировать успехи после длительной серии поражений и отступлений. Кроме того, город может иметь экономическое значение - в нем расположено крупнейшее в стране предприятие по добыче поваренной соли "Артемсоль", под Соледаром простираются десятки километров тоннелей соляных шахт. Фотограф Радио Свобода Эймос Чаппл побывал там в 2019 году - за три года до того, как Соледар был практически стерт с лица земли в результате российских атак.

Это чистая соль, добытая на шахте &quot;Артемсоль&quot; в Донецкой области на востоке Украины.
1 Это чистая соль, добытая на шахте "Артемсоль" в Донецкой области на востоке Украины.
Рукотворная пещера, которая появилась после добычи тысяч тонн каменной соли. Геологи, работающие на шахте, говорят, что с начала работ в 1881 году было добыто менее 5 процентов соляного пласта.
2 Рукотворная пещера, которая появилась после добычи тысяч тонн каменной соли. Геологи, работающие на шахте, говорят, что с начала работ в 1881 году было добыто менее 5 процентов соляного пласта.
Лестница аварийной эвакуации в сотне метров под поверхностью.
3 Лестница аварийной эвакуации в сотне метров под поверхностью.
Транспортный тоннель внутри шахты. Огромный солевой пласт образовался после того, как высохло древнее море.
4 Транспортный тоннель внутри шахты. Огромный солевой пласт образовался после того, как высохло древнее море.

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