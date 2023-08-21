Солист группы "Звери" приехал в Донбасс и выступил перед бойцами "ДНР"

Солист российской поп-рок группы "Звери" Роман Билык, известный под псевдонимом Рома "Зверь", приехал в Донбасс и выступил перед бойцами местного подразделения "Каскад", которое участвует в войне против Украины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал WarGonzo, когда именно и где оно было снято – не уточняется. На кадрах Билык, кроме того, что исполняет свои песни, присутствует при стрельбе из танка – вероятно, по украинским позициям.

При этом после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины группа "Звери" сделала заявление о том, что выступает против войны. Сам Роман Билык также осуждал российскую агрессию. Свою поездку в Донбасс и выступление перед военными музыкант пока не комментировал.