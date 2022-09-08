Sony Music Group окончательно покидает российский рынок

Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России, об этом сообщает журнал Billboard.

Компания в своем заявлении отметила, что не может сохранять присутствие на российском рынке из-за продолжающегося разрушительного гуманитарное воздействие на Украину и усиливающихся санкций против Москвы.

Sony Music Group передаст российское подразделение вместе с сотрудниками местному руководству. Компания будет заниматься только местными артистами, прав на каталог Sony Music Group у нее неё будет.

После нападения России на Украину многие страны ввели против Москвы санкции. Международные компании приостановили или закрыли свои операции – в том числе из-за опасения вторичных санкций. По последним данным, с конца февраля российский рынок покинули более 1200 компаний из разных сфер бизнеса.

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