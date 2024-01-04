Сообщается о взрывах в Севастополе и других районах Крыма

В аннексированном Крыму днём 4 января, по сообщениям местных жителей и телеграм-каналов, произошли несколько взрывов в разных районах. Российские власти заявили о том, что работала система ПВО. В сети публикуются фото и видео, на которых слышны звуки взрывов и виден дым.

В частности, сообщается о взрывах в Севастополе, его пригороде Балаклаве и в Евпатории.

Корреспондент Крым. Реалии сообщил, что в Севастополе были слышны около 10 взрывов. Ранее в городе объявляли воздушную тревогу.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что "военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей". По данным Развожаева, "осколок" попал в жилой дом, пострадал один человек. Также он написал о других "осколках от воздушных целей", которые упали в ряде районов города.

Минобороны России заявило, что над Крымским полуостровом были сбиты 10 ракет, запущенных украинскими военными. Все ли это ракеты, или некоторые сбить не удалось - из сообщения не ясно. Украинские военные пока не комментировали возможный удар по объектам в Крыму.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков утверждает, что одна из ракет "попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе" и публикует видео с дымом. Независимого подтверждения этих утверждений нет.

Крым в последнее время достаточно регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. В конце декабря в бухте Феодосии в результате одного из ударов был серьёзно повреждён российский большой десантный корабль "Новочеркасск".