Сообщество поддержки русскоязычной Википедии объявило о закрытии

Сообщество поддержки русскоязычной Википедии "Викимедиа РУ" объявило о закрытии. Главе сообщества Станиславу Козловскому предложили уволиться с психологического факультета МГУ, потому что его "в пятницу признают иноагентом". Об этом в своём телеграм-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.

По словам Козловского, он был в командировке в бакинском филиале МГУ, но начальство вызвало его в Москву. В деканате Козловскому сказали, что есть некая достоверная информация, согласно которой он войдёт в реестр иностранных агентов российского Минюста.

"Передо мной проложили две бумаги — приказ с увольнением по статье "за прогулы" и заявление "по собственному". Я выбрал последнее", — цитирует Собчак Козловского.

Он сообщил, что провёл собрание сообщества "Викимедиа РУ", где единогласно было принято решение о закрытии организации, чтобы обезопасить остальных сотрудников. Процесс ликвидации юрлица займёт несколько месяцев.

Козловский утверждает, что закрытие сообщества не означает закрытия и самой Википедии. Если её не заблокируют в России, то она продолжит работать, так как энтузиасты, пишущие статьи есть.

"Викимедиа РУ" занималась поддержкой русскоязычной Википедии, поддержкой инфраструктуры платформы, лекциями и обучением. Она имеет статус благотворительной НКО. Ранее в этом году часть команды "Викимедиа РУ" ушла создавать российский аналог Википедии — РуВики.

Некоммерческое партнёрство "Викимедиа РУ" создано в 2008 году с целью распространения энциклопедических знаний и образовательной информации. Проект награжден девятью "Премиями Рунета" и премией "Золотой сайт".

Станислав Козловский — учёный-психолог, специалист в области когнитивной нейронауки памяти и восприятия. Кандидат психологических наук, доцент. В МГУ имени Ломоносова работал с 2000 года.

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