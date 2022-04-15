Соратника Навального Руслана Шаведдинова объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило сотрудника Фонда борьбы с коррупцией и соратника оппозиционного политика Алексея Навального Руслана Шаведдинова в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц. Указывается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.
В сентябре 2021 года Следственный комитет обвинил Шаведдинова и других оппозиционеров в участии в экстремистском сообществе, которое, по версии ведомства, создал Навальный. Самого оппозиционера обвинили в руководстве сообществом.
Следствие считает, что Навальный в 2014 году создал "Фонд борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в России, чтобы "изменить основы конституционного строя и подорвать общественную безопасности". Все обвиняемые по делу покинули Россию.
- В конце 2019 года Руслана Шаведдинова отправили в воинскую часть на Новой Земле. Перед отправкой в армию полицейские провели обыск в квартире активиста, а оператор связи Yota отключил мобильную связь Шаведдинова. Суд признал законной принудительный призыв активиста в армию, где ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном, получать и отправлять письма.
- В конце августа Тверской суд Москвы отклонил иск на миллион рублей к оператору мобильной связи Yota. Шаведдинов требовал от компании компенсацию за неоказание услуг связи в день задержания и отправки в военную часть.
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