Соратника Навального Руслана Шаведдинова объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило сотрудника Фонда борьбы с коррупцией и соратника оппозиционного политика Алексея Навального Руслана Шаведдинова в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц. Указывается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.

В сентябре 2021 года Следственный комитет обвинил Шаведдинова и других оппозиционеров в участии в экстремистском сообществе, которое, по версии ведомства, создал Навальный. Самого оппозиционера обвинили в руководстве сообществом.

Следствие считает, что Навальный в 2014 году создал "Фонд борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в России, чтобы "изменить основы конституционного строя и подорвать общественную безопасности". Все обвиняемые по делу покинули Россию.