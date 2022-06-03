Соратники оппозиционного политика Алексея Навального расширили список лиц, против которых они предлагают ввести санкции. В него, в частности, включены журналист Владимир Познер и пранкеры Вован и Лексус (их настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Список опубликован на сайте Фонда борьбы с коррупцией.

Полный список предложений ФБК теперь занимает 376 страниц, в нём больше 6000 человек. В документе, по мнению сотрудников фонда, перечислены люди, поддерживающие военное вторжение России в Украину. Часть из перечисленных уже включены в различные санкционные списки, часть высказывались против войны, некоторые – никогда её не комментировали.

Соратник Алексея Навального юрист Иван Жданов в интервью Радио Свобода заявил, что, с точки зрения авторов списка, это может не спасать от ответственности. "Принцип понятен – люди, способствующие войне и занимающие видную позицию, не высказавшиеся. Познер постоянно работает на Первом канале и не ушел сам. Передачу временно прекратили, но вполне понятно, что он может продолжать работать на Первом канале.

Совершенно понятная история Вована и Лексуса, которые говорят, что они будут звонить голосом Зеленского западным лидерам. Это люди, которые способствовали тому, чтобы эта война случилась, способствовали своими действиями, своими должностями, своими поступками. Это люди, ответственные за нарушение прав человека", – заявил он.

Познер, Вован и Лексус своё включение в список на момент публикации новости не комментировали.