Соратники Навального рассказали о богатствах семьи Татьяны Голиковой

Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали фильм-расследование о недвижимости и активах семьи вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой. Как утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, Голикова и её муж, бывший глава Минпромторга Виктор Христенко, владеют большим количеством дорогих объектов недвижимости как в России, так и за рубежом.

Общую сумму активов семьи расследователи оценили в 50 миллиардов рублей. Они обратили внимание на то, что в российском правительстве, где Голикова ранее занимала должность министра здравоохранения, она курирует социальную политику и возглавляет, в том числе, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соратники Навального считают, что Голикова использовала свои должности и полномочия в целях обогащения.

Подмосковный дом Голиковой и Христенко в расследовании оценили в 500 миллионов рублей (в 2014 году Навальный уже публиковал о нём расследование).

Значительная часть нового фильма посвящена сыну Виктора Христенко от первого брака, предпринимателю Владимиру Христенко. Он является президентом фармацевтической компании "Нанолек", которая, помимо прочего, производит вакцины. Утверждается, что именно протекция Голиковой позволила компании получить государственный заказ. Компании Христенко-младшего, как утверждается в расследовании, связаны и с компанией "Генериум", крупнейшим производителем вакцины "Sputnik V".

В расследовании также рассказано о гольф-клубах, принадлежащих семье Христенко. Один из них расположен в Испании. Также компаниям Христенко-младшего, как утверждается, принадлежат роскошные виллы в Испании и Португалии, отели во Франции, недвижимость в Москве. Утверждается, что семье также принадлежит частный авиалайнер. Завершается расследование призывом ввести против Голиковой и её семьи санкции, чтобы лишить их возможности пользоваться имуществом на Западе.

Голикова, Христенко или их представители расследование пока не комментировали.