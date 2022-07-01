Соратники Навального сообщают о "пыточных условиях" для него в колонии

Соратники оппозиционера Алексея Навального заявляют о "пыточных" условиях его содержания в колонии в Мелехово во Владимирской области. Навальный был переведёт в эту колонию строгого режима недавно, после того, как вступил в силу новый приговор по уголовному делу о мошенничестве.

В соцсетях от имени Навального опубликован пост, в котором он описывает свой распорядок дня в колонии. Как пишет Навальный, прямо в его бараке, отделённом забором от других бараков в колонии, есть отдельная "промзона" - комната с тремя швейными машинами.

По словам Навального, он работает по 7 часов в день за швейной машиной, сидя "на табуретке высотой ниже колена", а после работы несколько часов длятся "воспитательные мероприятия", в ходе которых он должен сидеть "несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина". В воскресенье работы нет, но "воспитательные мероприятия" продолжаются 10 часов. "Не знаю, кого могут «воспитать» такие мероприятия, разве только скрюченного инвалида с больной спиной" - пишет Навальный. Он также упоминает о задержках с доступом к нему адвокатов.

Соратник оппозиционера Леонид Волков пишет, что цель такого распорядка дня - подорвать здоровье Навального: "сейчас режим организован таким образом, чтобы он сидел в неудобной позе по 70-80 часов в неделю". Волков напоминает, что прошлой весной Навальный жаловался на проблемы со спиной в колонии. Оппозиционер тогда объявлял голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи.

Навальный лишён свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после лечения за границей. Сначала его отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободу по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его соратники называют все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.