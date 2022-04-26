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Соратники Навального составили список 6000 "разжигателей войны"

Алексей Навальный

Соратники Алексея Навального опубликовали список из около 6 тысяч российских деятелей, которых они считают "коррупционерами и разжигателями войны". Список опубликован на недавно заработавшем сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией. Соратники Навального добиваются включения как можно большего числа лиц из окружения Владимира Путина в санкционные списки.

Список разделён на несколько категорий - "Организаторы войны" (среди них сам президент России и члены Совета безопасности), "Пропагандисты", "Коррупционеры", "Публичные сторонники Путина", "Высшие федеральные чиновники", а также сотрудники силовых ведомств, "Продажные знаменитости", "Разжигатели войны". Каждая фамилия сопровождается кратким описанием - на английском языке. При этом критерии включения в список тех или иных имён и отнесение их к разным категориям ясны не всегда - так, в список "сотрудников федеральных СМИ" попали иерархи РПЦ и несколько журналистов и блогеров, не работающих в федеральных СМИ и выступивших против войны в Украине.

Алексей Навальный - основатель признанного в РФ экстремистским Фонда борьба с коррупцией - находится в колонии, отбывая наказание по делу, который его сторонники и правозащитники считают политически мотивированным. Многие соратники Навального сейчас находятся за границей и там продолжают свою деятельность. Ещё до начала войны в Украине они составляли предложения для включения тех или иных лиц в санкционные списки стран Запада; большая часть людей из этих списков попала под санкции только после российского вторжения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

"Азовсталь" продолжают бомбить
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