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Соратники Навального устраивают акцию в день рождения политика

Алексей Навальный

Соратники Алексея Навального, который отбывает тюремный срок в колонии во Владимирской области, объявили всемирную акцию "Ты не один" в поддержку оппозиционера в день его рождения 4 июня. Это третий день рождения политика в заключении.

"Выходите на главные площади своих городов, где бы ни были, в какой стране ни находились, выходите, чтобы поддержать Навального", — говорится в обращении.

Соратники оппозиционера пообещали оказать необходимую юридическую поддержку тем, кто примет участие в акциях в России, где выступления активистов часто пресекаются полицией.

"Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России", — говорят соратники оппозиционера.

  • В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
  • Оппозиционер неоднократно сообщал, что его отправляют в штрафной изолятор – камеру, которая отличается более строгими условиями содержания. С августа 2022 года Навальный провёл в ШИЗО более ста дней, что, по словам его адвокатов, привело к резкому ухудшению его здоровья.
  • В конце апреля стало известно, что против Алексея Навального возбудили дело по статье о терроризме – его выделили из существующего дела по статье об экстремизме.

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