Соратница Навального Ирина Фатьянова уехала из России

Cоратница Алексея Навального Ирина Фатьянова уехала из России. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке. По её словам, она покинула Россию ещё неделю назад. Фатьянова назвала это решение самым сложным в её жизни.

Как написала бывшая глава штаба Навального в Петербурге (штабы оппозиционного политика признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена), за последний год её "красная линия" все время сдвигалась: сначала она была готова к штрафам, суткам в спецприемнике, обыскам и допросам, затем — к тюремному сроку примерно в пять лет.

Однако история бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, арестованной по делу о создании "экстремистского сообщества", многое изменила и помогла понять, "что нужно уехать", добавила Фатьянова.

Активистка написала, что не знает когда вернётся. Куда именно уехала Фатьянова, не уточняется.

В начале июля партия "Яблоко" отказалась выдвигать Фатьянову на выборы в парламент Петербурга. Тогда она зарегистрировалась самовыдвиженцем, избирком разрешил ей открыть избирательный счет и начать сбор подписей. При этом сбор подписей проходил "под надзором полиции", сборщиков задерживали под разными предлогами. Когда больше половины подписей было собрано, избирком аннулировал её выдвижение. Основанием стало то, что ранее Фатьянова возглавляла штаб Навального в Петербурге.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).