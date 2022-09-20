Соратнице Навального Лилии Чанышевой грозит до 18 лет тюрьмы

Бывшей главе штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Чанышевой вменяют деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения, призывы к экстремизму и создание организации, которая нарушает права граждан. Сроки по этим статьям могут складываться. Таким образом, Чанышевой грозит до 18 лет колонии. Суд может пройти в Башкортостане, добавил Жданов.

Расследование дела по обвинению Лилии Чанышевой в "создании и руководстве экстремистским сообществом" ведёт Главное Следственное управление Следственного комитета России. Это "объединенное уголовное дело" в отношении Навального и его ближайших соратников.

Лилия Чанышева была арестована 10 ноября 2021 года в Уфе. Перед этим у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски . В тот же день Чанышевой предъявили обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом. 17 ноября Верховный суд Башкортостана отказался изменить Чанышевой меру пресечения. После этого её доставили в следственный изолятор в Москве. Лилия Чанышева вины не признаёт.

В декабре Правозащитный центр "Мемориал" признал Лилию Чанышеву политзаключенной.

В конце января Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву — наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками — в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.