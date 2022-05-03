Сослуживец моряка с крейсера "Москва" рассказал о его гибели 

Российский военнослужащий Глеб Лемещенко, сослуживец российского моряка Леонида Савина, который находился на затопленном крейсере "Москва" и считается пропавшим без вести, сообщил о гибели своего товарища. На пост Лемещенко в социальной сети "ВКонтакте" обратили внимание родственники Савина.

"13 апреля 2022 года - гибель гвардейского ракетного крейсера "Москва" и мой второй день рождения. В эту дату погиб мой друг, Леонид Савин", - написал на своей странице "ВКонтакте" Лемещенко. Брат Савина связался с автором поста и попытался выяснить подробности случившегося, на что Лемещенко ответил отказом, поскольку "является военнослужащим" и "страна сказала молчать".

С военнослужащим также попытался связаться отец ещё одного числящегося пропавшим без вести матроса, Егора Шкребеца, служившего на "Москве" срочником. Лемещенко также ответил отказом, после чего заблокировал аккаунт родственника.