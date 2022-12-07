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SOTA: награждённый Путиным военкор задержан за стрельбу на улице 

Военный корреспондент петербургского телеканала "78", который входит в холдинг "Известия", Родион Северьянов задержан в Кронштадте за стрельбу на улице, сообщает SOTA со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Северьянов поссорился с дорожным рабочим и выстрелил ему в голову из газового пистолета. После задержания, как утверждает SOTA, против военкора было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Сам Северьянов возбуждение уголовного дела отрицает, а по поводу задержания пока не высказывался. При этом петербургское издание "Ротонда" обратило внимание на то, что телеграм-канал "Известий", для которых военкор делал репортажи в начале российского вооружённого вторжения, начал удалять упоминания Северьянова.

В мае Владимир Путин наградил Родиона Северьянова орденом Мужества в связи с тем, что во время одной из командировок в Украину военкора, как говорил он сам, ранил "украинский снайпер". Награда Северьянову была вручена с формулировкой "за отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга".

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