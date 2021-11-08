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Сотни мигрантов в Беларуси идут по шоссе к польской границе

На западе Беларуси по шоссе по направлению к пограничному переходу с Польшей движется большая колонна людей, по всей видимости - мигрантов из стран Ближнего Востока. Видео с колонной, в которой более 200 человек, появилось утром в понедельник в социальных сетях. На нём видно, что мигрантов, многие из которых идут с вещами, сопровождают вооружённые люди в военной форме.

По некоторым данным, на видео попали не все мигранты, направляющиеся к границе - всего их может быть больше тысячи.

В белорусском Госпогранкомитете подтвердили информацию о колонне мигрантов. В сообщении ведомства говорится, что это "шаг отчаяния", на который беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Как говорится в сообщении, "пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью". Сказано также, что белорусская сторона принимает меры для обеспечения "безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

Ситуация на белорусско-польской границе уже несколько месяцев остаётся очень напряжённой из-за большого наплыва мигрантов, которые стремятся попасть в Европейский Союз. Только за последние сутки польские пограничники зафиксировали 222 попытки нелегального перехода границы. Власти Польши, других граничащих с Беларусью стран ЕС и сам Евросоюз обвиняют официальный Минск в организации кризиса на границе - утверждается, что режим Александра Лукашенко в отместку за введённые против него санкции организует приезд мигрантов, главным образом из Ирака, в Беларусь, где им помогают добраться до польской границы, после чего сами белорусские пограничники содействуют в попытках её пересечь. Власти Беларуси, в свою очередь, обвиняют Польшу и другие страны ЕС в "бесчеловечном" обращении с беженцами.

Власти Польши в сентябре ввели чрезвычайное положение на границе с Беларусью, там размещены военнослужащие. 7 ноября, как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, на границе нашли тело польского военного. Причины смерти выясняются.

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