Сотни сотрудников германских учреждений вынуждены покинуть РФ

Несколько сотен граждан Германии, в том числе дипломаты, преподаватели и сотрудники культурных организаций, в ближайшие дни должны будут покинуть Россию. Сообщения об этом подтвердило в субботу Министерство иностранных дел Германии.

Российский МИД в апреле объявил о планах сократить численность персонала немецкой дипмиссии и германских культурных институций в России. В ведомстве заявили, что решение российских властей является "зеркальной" реакцией на действия Германии.

Газета Sueddeutsche Zeitung в субботу сообщила, что сотни германских граждан, в том числе сотрудники Гёте-института, занимающегося популяризацией немецкой культуры и немецкого языка за рубежом, должны будут покинуть Россию в начале июня. "Фонтанка" сообщила, что Гёте-институт 27 мая досрочно ушел на летний перерыв.

МИД Германии подтвердил сообщения, назвав решение российских властей односторонним и неоправданным. Сколько именно дипломатов и сотрудников культурных учреждений покинет Москву, германский МИД не сообщил.



Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление германского внешнеполитического ведомства "очередной ложью", сказав агентству DPA, что Россия реагирует на шаги германской стороны, в частности на высылку нескольких десятков российских дипломатов в апреле. Ранее, впрочем, Россия уже отвечала на это решение, выслав более 20 германских дипломатов.

В заявлении МИД Германии подчёркивается, что власти страны оценят ситуацию и предпримут необъодимые шаги, чтобы "сбалансировать" российское дипломатическое присутствие в стране. Пойдёт ли речь о введении "потолка" на число сотрудников дипмиссий, в сообщении не говорится.