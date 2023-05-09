“Сотрудничаю либо сажусь”. История протеста и эмиграции Кыша

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На первую акцию протеста Андрей “Кыш” Карелин вышел в 2018 году, в свои 15 лет. Это был митинг “Он нам не царь” против очередного президентского срока Владимира Путина. С тех пор он регулярно участвовал в протестной жизни Петербурга, стал активистом “Бессрочного протеста” и движения “Весна, а в 2022 году спешно уехал из России из–за ультиматума сотрудников центра “Э”: сотрудничество или тюрьма.

Как Андрей “Кыш” стал активистом, что означет его псевдоним, чем отличаются протестная деятельность в России и в эмиграции и при чём тут “министерство добрых дел”.

Гость подкаста:

Андрей “Кыш” Карелин, координатор диаспоры движения "Весна" в Чехии