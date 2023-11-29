Алексей Окопный стал замначальника Центра "Э"

Алексей Окопный, один из сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Москвы (или как его чаще называют - Центра "Э"), наиболее известный по преследованию оппозиционных активистов, стал заместителем начальника подразделения и получил звание полковника, сообщает "Медиазона".

Окопный начинал работу в Центре "Э" более десяти лет назад оперативником низшего звена, однако быстро стал известен московским политическим активистам, поскольку лично задерживал многих из них на протестных акциях и присутствовал при обысках в их квартирах.

В 2018 году создатель телеграм-канала "Протестный МГУ" рассказал, что Окопный после задержания угрожал ему изнасилованием.

В марте прошлого года активист Александр Тепляков заявил, что Окопный угрожал его убить, показав боевой пистолет, и заставил таким образом задержанного написать донос на своих товарищей.

Московские активисты запрещённой Национал-большевистской партии и вовсе обвиняли Окопного в причастности к убийству своего соратника Юрия Червочкина: в 2007 году 22-летний активист партии Эдуарда Лимонова был забит насмерть бейсбольными битами в Серпухове накануне "Марша несогласных". Преступление так и не было раскрыто, Окопного допрашивали в качестве свидетеля.