Сотрудника Минобороны Польши обвинили в работе на разведку Беларуси

Задержанный в минувший вторник сотрудник польского Министерства национальной обороны работал на разведку Беларуси, со ссылкой на источники сообщает польский портал Onet.

3 февраля пресс-служба военного ведомства сообщила о задержании сотрудника Министерства национальной обороны. Onet писал, что 60-летний задержанный работал в министерстве с 1990-х годов.

4 февраля ему предъявлили обвинение в шпионаже и активном участии в иностранной разведке. Его арестовали на три месяца.

Позже портал со ссылкой на руководство польских спецслужб уточнил, что задержанный по имени Владислав П. сотрудничал с разведкой Беларуси.

По данным издания, Служба военной контрразведки Польши (СВР) идентифицировала сотрудника как возможного агента еще в середине 2024 года. Сотрудники силовых структур незаметно ограничили работнику министерства доступ к секретным материалам и начали за ним слежку, чтобы выявить каналы связи, возможных кураторов, других агентов и круг лиц, представлявших для него интерес, отмечает "Настоящее Время".

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский ранее сообщил "Вот Так", что с февраля 2022 года следственные органы возбудили 71 уголовное дело о шпионаже в интересах России и Беларуси. Кроме того, к октябрю 2025 года в Польше по подозрению в диверсиях задержали 55 человек, среди который 11 граждан Беларуси.