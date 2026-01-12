Сотрудника посольства России на Кипре нашли мёртвым в его кабинете

Сотрудника посольства России в Никосии восьмого января нашли мёртвым в его кабинете, сообщает телеканал ANT1. По его данным, полиция была проинформирована через несколько часов после обнаружения тела.

Представители посольства России не пустили прибывшую на место группу, тело полицейским передали во дворе дипмиссии. В посольстве сотрудникам полиции сообщили, что смерть наступила в результате самоубийства, есть его предсмертное письмо, но его отправят в Москву.

Телеканал не называл имени сотрудника посольства. Позднее в телеграм-канале дипмиссии появилось сообщение о смерти сотрудника по фамилии Панов. В нем также говорится, посольство сотрудничает с властями Кипра для возвращения его тела на родину.

Полиция Кипра ранее также сообщила, что 7 января на острове без вести пропал 56-летний бывший директор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. По данным Philenews, последний раз его видели 7 января, когда он выходил из дома в Лимассоле. Об исчезновении Баумгертнера сообщил его сотрудник.

Поиски ведутся в прибрежном районе недалеко от села Писури, где последний раз был зафиксирован сигнал его мобильного телефона. В них принимают участие сотрудники полиции, поисково-спасательные группы и добровольцы.