Сотрудники ГИБДД сломали руку оперативнице угрозыска в Петербурге

Двое сотрудников ГИБДД Санкт-Петербурга сломали руку 24-летней оперативнице уголовного розыска из-за того, что она отказывалась предъявить им служебное удостоверение. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на результаты служебной проверки.

По данным издания, конфликт между 24-летней Алёной Юдиной и инспекторами ГИБДД 34-летним Александром Колесниковым и 25-летним Дмитрием Перенюком произошел в ночь с 31 января на 1 февраля на служебной парковке возле отделения полиции Василеостровского района. Юдина якобы попросила подъехавший наряд ГИБДД переставить машину, сообщив, что работает в уголовном розыске. При этом она отказалась показать служебное удостоверение.

Затем все трое зашли в дежурную часть отделения полиции, где сотрудники ГИБДД еще раз потребовали от Юдиной показать документы, поскольку она находится в отделе полиции с оружием (пистолет находился в кобуре). Судя по видеозаписи инцидента, Колесников заявил, что намерен написать рапорт об оскорблении Юдиной сотрудника полиции при исполнении. Та в этот момент объясняла конфликтную ситуацию кому-то по телефону, а после толкнула Колесникова и, использую нецензурную лексику, потребовала "закрыть рот".

После перепалки Юдина попыталась уйти от полицейских, но те повалили её на пол, вывернув руку назад, от чего оперативница громко закричала. Сообщается, что позднее у неё диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости. В МВД "Невским новостям" рассказали, что по факту "конфликтной ситуации" проводится служебная проверка. Отмечается, что Юдина работает в система МВД с 2015 года, а сотрудники ГИБДД - с 2016.

В отношении сотрудника ГИБДД Александра Колесникова возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По данным "Фонтанки", всех троих участников конфликта в дежурной части уволили из полиции за неподобающее поведение.

Паблик "Дорожный инспектор" утверждает, что Юдина, якобы может являться дочерью бывшего начальника ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области. На сайте отделения сотрудник Александр Юдин значится действующим замначальника ОМВД.