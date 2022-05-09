Сотрудники Ленты.ру разместили на сайте антивоенные статьи

На сайте Лента.ру - одном из самых посещаемых новостных сайтов в России - утром 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей.

Сейчас они удалены. Несколько статей и скриншот главной страницы сайта сохранились в веб-архиве. Они подписаны именами сотрудников Ленты.ру. В частности, ответственность за размещение статьи "Войной нельзя прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти" взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор отделов Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!" - говорится в завершении статьи.

Все статьи начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".

Источник "Медиазоны" в издании Лента.ру подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных ранее новостях.

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