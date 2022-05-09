Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сотрудники Ленты.ру разместили на сайте антивоенные статьи

Скриншот главной страницы сайта из веб-архива

На сайте Лента.ру - одном из самых посещаемых новостных сайтов в России - утром 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей.

Сейчас они удалены. Несколько статей и скриншот главной страницы сайта сохранились в веб-архиве. Они подписаны именами сотрудников Ленты.ру. В частности, ответственность за размещение статьи "Войной нельзя прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти" взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор отделов Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!" - говорится в завершении статьи.

Все статьи начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".

Источник "Медиазоны" в издании Лента.ру подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных ранее новостях.

Комментариев Ленты.ру пока нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG