Сотрудники "Мосводоканала" в "ЛНР" пожаловались на невыплату зарплат

Сотрудники "Мосводоканала", отправленные в командировку в самопровозглашенную "ЛНР", записали видеообращение к Владимиру Путину и пожаловались, что им не платят зарплату.

В ролике, который опубликовало издание Ura.ru, один из рабочих рассказал, что они находятся в командировке в городе Счастье Луганской области.

"Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены. Просим вашего содействия", – заявил рабочий.

В начале июня глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что специалисты "Мосводоканала" прибыли на предприятие "Лугансквода" и "горят желанием отремонтировать и проложить как можно больше водоводов".