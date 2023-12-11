Сотрудники петербургского ОМОН осуждены за похищение бизнесмена

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговоры пяти бывшим сотрудникам ОМОН, которые в 2018 году похитили бизнесмена Андрея Мануковского и вымогали у него деньги, вынесли приговоры. Четверо получили по шесть лет лет лишения свободы в колонии строгого режима, ещё один получил два года общего режима.

Мануковский возглавлял строительную компанию "М-Групп". 5 декабря 2018 года бывшие сотрудники ОМОН напали на него, затолкали в машину, угрожали и намеревались получить с него деньги, которые он заработал на строительстве полицейского участка в Выборгском районе.

Согласно показаниям Мануковского, ему говорили, что везут его в лес убивать и заставят рыть себе могилу. Бизнесмена заставили разблокировать телефон и зашли в его банковские приложения. Из его сумки взяли 25 тысяч рублей и поехали к нему домой. Мануковский сам открыл им дверь, а затем и сейф, где было 200 долларов. Преступники забрали деньги, после чего Мануковского отпустили.

Нападавшие были задержаны через несколько дней. Районный суд как первая инстанция в итоге приговорил бывших силовиков к срокам от трех до четырех лет условно. Мануковский обжаловал решение в городском суде.

В 2023 году адвокат одного из обвиняемых, Анатолия Тимофеева, просила прекратить его уголовное преследование "с учётом сложившейся политической обстановки в стране". Сам Тимофеев рассказывал Север.Реалии, что намерен поехать на войну в Украине независимо от того, будет ли приговор обвинительным или оправдательным.