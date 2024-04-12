Сотрудников "Россети Северный Кавказ" арестовали по делу о хищении

Сотрудники компании "Россети Северный Кавказ" и ее филиала "Дагэнерго" арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, обвиняемые похитили около 2,8 млрд рублей, которые выделялись на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

"Предусматривалась установка абонентам "Дагэнерго" счетчиков, которые дистанционно передают сведения о потребленной электроэнергии. Это новшество было призвано предотвратить хищения и обеспечить прозрачность расчетов с потребителями. Однако до настоящего времени система так и не введена в эксплуатацию", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В рамках дела провели девять обысков по местам жительства и работы обвиняемых в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, пишет "Интерфакс".

Всего по делу арестованы девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска. В начале апреля стало известно, что по делу о хищении был арестован глава "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев.