Сотрудницу бара отправили в колонию по делу о кальяне на куличе

Суд в Москве приговорил Ксению Белоусову к трём годам и 25 дням колонии по делу об оскорблении чувств верующих из-за публикации фото и видео кальяна на куличе. Об этом сообщает "Медиазона".

Белоусову признали виновной в оскорблении чувств верующих. По версии следствия, она опубликовала в инстаграме фото и видео кальяна с чашей в виде пасхального кулича и подписью: "Даже Христос от такого воскрес".

Суд назначил подсудимой 200 часов обязательных работ, но при вынесении итогового решения учли предыдущий приговор. В 2025 году Белоусову осудили условно по статье о наркотиках. В результате путем частичного сложения наказаний ей назначили три года и 25 дней колонии.

Согласно обвинительному заключению, сотрудница бара хотела "привлечь внимание общественности к собственному профессионализму кальянного мастера" с помощью "праздника, который имеет исключительное значение".

Дело против Белоусовой возбудили 13 апреля после того, как на публикацию обратил внимание прокремлёвский блогер и создатель запрещённой в России организации "Мужское государство" Владислав Поздняков.

На видео, опубликованном осуждённой, было слышно, что сделать "кальян на куличе" её попросил клиент. После скандала Белоусова удалила публикацию и извинилась. Позже после задержания полицейские записали с ней видео с извинениями на камеру.