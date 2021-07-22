"Олимпиада уже не та". Социальные сети об играх в Токио

Отдельные соревнования токийской Олимпиады уже начались, официальная церемония открытия будет в пятницу, но саму атмосферу игр сложно назвать иначе, чем сумбурной.

Антон Карпов:

Олимпиада - всегда праздник. Отложенный на год праздник. Хочу послать скромный лучик сопереживания всем, кого не пустили в последний момент. Нашим гребцам. Польским пловцам. Голландской скейтерше. Всем, у кого поймают положительный ковид, или у кого ошиблись чиновники, или что еще

Алёша Степанов:

Надеюсь, грядущая токийская Олимпиада без зрителей наконец-то втемяшит в головы человечества мысль о полной бессмысленности подобных атавистических мероприятий.

Василий Головнин:

Сенсацией дня стало сегодня в Японии решение крупнейшей в стране и в мире автомобилестроительной корпорации Toyota Motor отказаться от распространения рекламы, использующей мотивы начинающейся Олимпиады. Более того: президент компании Акио Тоёда будет бойкотировать предстоящую 23 июля церемонию открытия Игр, на которую он приглашен в качестве одного из самых почетных гостей.

«Тойота» - в числе крупнейших спонсоров нынешней Олимпиады. Ее оргкомитет пользуется в основном различными машинами этой компании - она предоставила на нужды Игр более 3,4 тысячи автомобилей. Более 90 процентов из них – на водородном топливе или просто электрические. Иными словами, «Тойота» намеревалась использовать Олимпиаду для пропаганды своих достижений в деле внедрения новых технологий и защиты окружающей среды.

Однако руководство корпорации пришло к выводу, что эксплуатация олимпийских мотивов и выражение поддержки Играм повредит имиджу «Тойоты». Причина проста: в Японии широко распространилось мнение, что именно богатые спонсоры во многом навязывали проведение нынешних Игр ради своих корыстных интересов, связанных, в частности. с рекламой.

Подавляющее большинство японцев, по данным опросов, опасается, что Олимпиада будет способствовать распространению инфекции. Население страны, как показывали социологические исследования, в целом выступало за отмену или новую отсрочку Игр. В этих условиях «Тойота», как говорится, предпочла перейти на сторону народа, на сторону своих покупателей.

Антон Орехъ:

Вообще Олимпиада начинается перспективно! Директор церемонии открытия и закрытия уволился за шутку о Холокосте, которая была 23 года назад. Композитор церемонии 27 лет назад в интервью сказал, что издевался над одноклассниками и сегодня ему это припомнили. А на самой церемонии, где вообще не будет зрителей, Император должен открыть Игры, хотя сам он против их проведения, как и подавляющее большинство японцев. При этом сборная Гвинеи от греха передумала ехать в Токио, потому что вирус, да и денег на билеты всё равно нет.

Интерес в соцсетях вызвала новость о том, что спортсмены будут спать на "картонных" кроватях.

Сергей Колясников:

Грядущие Олимпийские игры в Токио выходят какими-то странными.

Сначала спортсменов заставили спать на картонных кроватях, которые не выдержат веса двоих - чтобы они не перетрахались и не перезаразились.

Потом выясняется, что 142 участника - нетрадиционной ориентации, это рекорд и большая часть из них американцы.

Следующая новость - спортсменам выдадут 160.000 презервативов (видимо тем, кто догадался положить матрас на пол).

У меня вопрос, а о спорте там хоть кто-то думает?

Владимир Соловьёв:

Судя по всему , Токио экономит на всем. Что не удивительно. Олимпийские игры без зрителей, а значит летит в тартарары вся бизнес модель. Гигантские затраты не окупятся. Вот и появляются кровати из картона и прочие странности, которые, конечно можно попытаться преподнести как борьбу за экологию, но от этого никому легче не становится. Так что : бойтесь своих желаний! Япония мечтала стать хозяйкой летней Олимпиады…

Алексей Осин:

На самом деле это обыкновенное явление для Запада, в данном случае Запада Восточного. Забота о собственном кармане (главным образом), нетреснувшей физиономии и напыщенному чувству неизвестно откуда взявшегося превосходства над всеми выливается в производство какой-то хрени с последующим облеплением ее высокими словами про демократию, свободу, права человека и прочую пустопорожную болтовню. Японцы очень переживают об экологии, а спортсмены как бомжи из-за их переживаний должны спать в коробках из-под телевизоров, ну или на оных.... большой разницы не вижу. Ну а потолки, высотой два метра - вообще издевательство над элитой человечества. Какое мировоззрение, такие и результаты.

Впрочем, то, что на кроватях нельзя заниматься сексом, это всё-таки утка. Об этом пишет, например, фактчекинговый проект "Проверено.Медиа".

Юри Маловерьян:

А кто собирается смотреть Олимпиаду?

Как-то лень стало, правда?

Многие не собираются, а в России среди тех, кто собирается, 97% не знают ни одного российского спортсмена. 8% собираются смотреть фигурное катание.

Тина Канделаки:

Открытый социологический опрос — штука коварная. Вот спросили у россиян, за какими видами спорта они будут следить на Олимпиаде в Токио и 8% отвечают «фигурное катание», 5% «хоккей», 3% «биатлон». То ли шутят, то ли и правда в разделении видов спорта на летние и зимние не разбираются.

А спросили бы: «Будете следить за бобслеем?», процент утвердительных ответов был бы еще выше.

Провокационная социология получается)

Выпускайте Кракена:

А вот это, конечно, провал. Наши спортсмены и так будут выступать в максимально некомфортных для себя условиях, так еще и болельщики про них мало чего знают.

Совершенно понятно, что пропаганда прививок и выборов сейчас у страны на первом месте, а бюджет не резиновый. Но можно же было уделить хоть немного внимания российским атлетам. Они, как никак, честь страны защищают.

Александр Коц:

Против социологии не попрешь. Россияне подсознательно показали, как относятся к Олимпиаде без флага и гимна, но с методичкой, по которой нельзя отвечать на вопрос «Чей Крым?»

Эмиль Сутовский:

Удивительно, конечно. По данным ВЦИОМ, 97% россиян не знают фамилии ни одного российского спортсмена, участвующего на стартующей Олимпиаде в Токио.

То есть, баскетбол, легкая и тяжелая атлетика, плавание, волейбол - всё мимо.

Одно сплошное Т̶е̶л̶е̶в̶и̶д̶е̶н̶и̶е̶ футболирование.

С другой стороны, шахматы очень неплохо выглядят на этом фоне, и когда мы недавно делали большой социологический опрос, интерес к шахматам был у двузначного процента опрошенных. Возможно, как сочетание нескольких факторов - многим еще памятны Карпов с Каспаровым, шлейф от успехов и пиара Карякина в 2016, свежая победа Непомнящего.

Так что, кроме футбола, фигурного катания и, возможно, хоккея с биатлоном, никто шахматы по популярности не обойдет.

И все же удивительно. В моём окружении почти любой мог назвать две дюжины (а то и полсотни) советских спортсменов в Сеуле-1988, да даже совсем недавно - баскетболисты, волейболисты, прыгуны и бегуны были на слуху. А сейчас оказывается совсем глухо. И только ветер шевелит куском парового отопления.

Зато в МОК поменяли олимпийский девиз. Теперь он стал длиннее на одно слово и звучит "Быстрее, выше, сильнее - вместе!"

Ирина Горавская:

Вот так неожиданно в МОК начался коммунизм

Наиля Аскер-заде:

Олимпийские игры, действительно, уже не те: в этом году из-за пандемии на трибунах не будет шумных толп иностранных болельщиков, а в соревнованиях впервые примут участие трансгендеры. После смены девиза МОК придется менять Олимпийскую хартию и, может быть, даже переделать монумент в швейцарской Лозанне. Интересно, как долго в привычном виде продержатся олимпийские кольца?

Ну и наконец определили столицу летних игр 2032 года, они пройдут в австралийском Брисбене.