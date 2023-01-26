"Лёд плавится постепенно". Соцсети о поставках танков Украине

Довольно долгая дискуссия на Западе о возможности поставок Украине немецких "Леопардов" и американских "Абрамсов" подходит к концу: союзники наконец сообщили о поставках обоих танков.

Григорий Голосов:

Итак, Великая Соледарская Битва закончена. Называю ее так не из сарказма, а потому, что именно так она выглядела в подаче западных СМИ. Не то чтобы они не понимали ничтожности значения этого поселка, но о чем-то ведь надо было рассказывать, и картинка ужасающего русского наступления была хороша, а главное - исправно поступала в течение того самого времени, когда робкие немцы решали вопрос о своих танках. Теперь Соледар взят, и танки поступят. Даже если отвлечься от колоссальных потерь пригожинского воинства, вот вопрос: оно того стоило? С военной точки зрения, очевидно, нет. Но зато россияне, с их сердечной привязанностью к игре в "танчеки", смогут насладиться ею в реале, кто - по телевизору, а кто - и непосредственно, оказавшись под гусеницами. "Ничего, эти танки тоже горят", сказал, говорят, Песков. Да, и много чего сжигают по другую сторону фронта в процессе, но это, конечно, не волнует ни Пескова, ни его босса.

Аббас Галлямов:

Не являюсь специалистом в военной области, поэтому не могу сказать, насколько сильно смогут изменить обсуждаемые танки ситуацию собственно на фронте, но с политической точки зрения удар по позициям отечественных властей, безусловно, получился знатным.

Налицо - очевидно негативная для России динамика. Ещё вчера Запад поставлять Украине танки боялся, а сегодня почему-то бояться перестал. Ещё вчера слова Кремля о «красной линии» пугали, а сегодня - уже не пугают. Ещё вчера российская пропаганда рассказывала, что Запад устал и скоро вообще прекратит помогать украинцам, а тут такая наглядная демонстрация того, что ни о каком прекращении и речи не идёт. Наоборот, поддержка только нарастает.

Это очень серьезная неудача.

Дмитрий Гудков:

Запад не намерен останавливаться: надо танки – появятся танки. Надо самолеты – будут и они. Шантаж больше не работает, Запад занимает жесткую позицию и, похоже, не даст крысе сбежать из угла. Вопрос лишь в том, сколько еще она там пробудет, злобная, оскаленная и обреченная.

Хотелось бы, чтобы внутри страны нашлись силы, способные сдать военных преступников со всеми потрохами. Хотя бы из расчета получить гарантии на будущее. Только вот Геринг отчего-то не сдал Гитлера. И Гиммлер не сдал. И даже Борман. Четверть века отрицательного отбора породили такую «элиту», которая ни на что не способна.

Поэтому – танки. И медленное, кровавое сползание дальше, в яму национальной катастрофы.

Карина Кокрелл-Фере:

Германия и США ДОГОВОРИЛИСЬ поставить в Украину и "леопарды", и "абрамсы".

Вдумаемся. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ГОДА жесточайшей войны в Европе, Запад, наконец, начинает преодолевать страх и договариваться о поставках наступательного вооружения. То, что украинцы сумели защитить свой Киев в феврале прошлого года, почти безо всяких западных поставок— это именно то ЧУДО, которое иногда происходит во время войн.

Несмотря на все скопление российских войск на западной границе в декабре 2021-го, Запад НЕ мог поверить, не мог представить, что Путин совершит бессмысленное харакири, напав на Украину. И это можно понять. Запад оказался захвачен врасплох. Запад оказался СИСТЕМНО не готов к путинскому вызову — войне в Европе в 21 веке— ни психологически, ни технически, ни юридически, ни морально. Первой пришла в себя Британия, сработала историческая память 1939 года и возможность действовать политически независимо от ЕС. Европа была уверена, что войны остались в XX веке и более 30 лет постоянно сокращала армии и военные бюджеты (особенно Германия). Европа и сейчас не имеет возможности ничего количественно противопоставить российской армаде, пусть и устаревшего, но НЕСМЕТНОГО военного железа. Однако угроза такова, что некоторым странам приходится снимать последнюю рубашку, как, например, Эстонии, отдавшей ВСЕ свои гаубицы Украине. Даже Марокко поставит украинцам танки, когда-то купленные у РФ. Понимание опасности начинает проникать всюду.

Владислав Иноземцев:

Западные страны почти год воздерживались от направления в Украину во­оружения такого типа. И случившееся является прежде всего знаком того, что все прежние табу пали. Следующими будут самолёты и ракеты большей дальности, полное подключение украинской армии к космическим развед­данным и существенная её «цифровизация». Да и к первым 45 танкам присо­­единятся сотни других, и очень скоро. По сути, война с НАТО, о кото­рой мечтали кремлёвские руководители, становится суровой реальностью.

Такие войны, замечу, уже велись на протяжении ХХ века, когда соперники выбирали какую-то точку своих «жизненных» (на деле – из пальца высосан­ных) интересов и отправляли туда войска якобы (или не совсем якобы) для помощи одной из сторон в гражданской войне. В обоих классических при­мерах такой борьбы – вьетнамском 1960-1970-х и афганском 1980-х годов – страна, вводившая свои войска, вчистую проигрывала «аборигенам», под­держанным её соперником по главному геополитическому противостоянию.

Конечно, нынешних кремлёвских руководителей это ничему не научило – но их противники все необходимые уроки вынесли.

Александр Морозов:

к началу февраля сделаны все шаги, чтобы обозначить, что готовящееся наступление Кремля - безнадежно: глава ЦРУ съездил в Киев, рассказал Зеленскому, что все планы Кремля на столе в ЦРУ и Пентагоне, сформировали альянс стран по танкам, проголосовали в Европе за трибунал, рассказали о том, что по данным американских служб у России уже 180 тыс. потерь, выделили все транши, на днях еще и саммит ЕС в Стамбуле с участием Украины и Турции. Короче, в ответ на подготовку наступления, ясно показали на всех возможных мониторах, что бойня ничего не даст. И вот вопрос: несмотря на это все, будет ли Кремль реализовывать план наступления?

Анатолий Несмиян:

Происходящее называется однозначно: переход стратегической инициативы. Теперь не Кремль стращает своими действиями, а его ставят перед фактом, что «скоро, очень скоро»

Кристина Астафурова:

Байден сегодня: анонсирует поставки Украине 31 «Абрамса».

Конашенков завтра: за завтраком уничтожено 78 «Абрамсов», потерь нет.

Действительно, у сторонников войны хватает шапкозакидательских настроений.

Виолетта Волкова:

Уважаемые немцы! Отправляя танки на Украину, не забудьте в их стоимость заложить ремонт Рейхстага.

Сергей Колясников:

Старый мем "Можем повторить" постепенно перешел в "Придется повторить"

Сергей Мардан:

Дайте! Дайте им танки, корабли, подводные лодки, авианосец и посмотрите, что получится. Ничего это не изменит. Просто, русские станут еще злее и выставят вам счета, которые придется оплачивать.

Марина Ахмедова:

Говорила сегодня с нашими военными. Они рады тому, что к ним едут Абрамсы и Леопарды. Ждут их с нетерпением. Говорят, сама отправка этих танков говорит о том, что за время проведения СВО наши выбили все поставленные Украине танки. А это – тысячи машин. Значит, у Европы сейчас просто нет возможности поставить советские танки, работать с которыми обучены ВСУ. «Вот чему мы радуемся. Настолько эффективной была наша работа по уничтожению танковых подразделений Украины. Мы закончили их запасы. Им нечего отправлять, и речь сейчас у них идет о том, чтобы подобрать для Украины хоть что-то. А мы еще посмотрим на эти Абрамсы – через прицел орудия. А потом два-три ПТУРа улетят от нас в ту сторону, и сгорит этот Абрамс или Леопард за милую душу».

Николай Сорокин:

Неужели кому-то непонятно, что всё это чистая операция прикрытия чего-то более важного, замаскированная под истерику о поставках танков. 10 Абрамсов, 14 Леопардов, ещё 50 Леопардов 1 самых древних конструкций.. Додавили русского агента Шольца. Отлично, молодцы, возьмите в буфете пузырёк вискаря Glenfiddich 1937 ценою $20,000 за бутылку)

Не 100, ни 200 танков (а больше-то у них всё-равно нет) не могут принципиально изменить расстановку сил. От слова "никак". Особенно, учитывая тот факт, что ни ремонтировать, ни даже обслуживать в реальных боевых условиях их будет некому и негде.. Их в основном сожгут в первые недели, а остальные, естественно, поедут на полигон в Кубинке))

Дмитрий Корнейчук:

Мне история с танками напоминает технологию «последнего козыря». Чтобы потом сказать: ну, мы сделали все, что могли. Пора договариваться.

Напомню, что раньше такими «козырями» уже были ленд-лиз, HIMARS и NASAMS. Но в итоге это все превратили в фарс. Ленд-лиз так и не заработал. А РСЗО и ПВО дали настолько мало, что они ничего не поменяли.

Теперь такую же аферу хотят провернуть с танками.

Кстати, и по санкциям такая же имитация. К примеру, с ценой на российскую нефть.

Зато никто же потом не скажет, что Байден и Шольц подыгрывали Путлеру. Помогали Украине с утра до ночи…

Но и среди них многие воспринимают это куда серьёзнее.

Сергей Марков:

Это стало главной мировой новостью, потому что все понимают, что это большее включение НАТО в войну против России и эскалация.

Александр Дюков:

НАТО насыщает украинскую армию современными танками

Может быть, хоть это заставит бить по мостам через Днепр?

Борис Рожин:

Вероятность того, что в стране не будет новой волны мобилизации где-то в районе нуля. Ставки продолжают повышаться, а вероятность ожидаемого ремейка Карибского кризиса возрастать.