"Пофигизм, авось и наплевать". Соцсети о празднике в разгар пандемии

В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников "Алые паруса". По Неве проплыл парусник, в небе распускался салют, на Дворцовой площади перед выпускниками выступали звёзды эстрады. Было красиво и весело.

Праздник очень понравился Маргарите Симоньян

Но не все были в таком восторге.

Знаменитую советскую детскую песню организаторы праздника переделали - очевидно, слова показались им недостаточно патриотичными.

Андрей Кураев

Пропагандоны, не лапайте детство!

Корабль с алыми парусами проплыл по Неве под песенку

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда мои друзья со мной!

Вряд ли с согласия Владимира Шаинского (умершего в 2017 в США) текст поменяли.

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда моя страна со мной!

Но что же так скромно? Чё стесняться?

Коль с ракетой вышел в бой,

Веселей дорога!

Без ракет меня - чуть-чуть,

А вот с бомбой - много!

Припев:

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Дядя Вова же со мной!

Там, где скучно без войны,

Я приду с дружками!

Где чего-то не пойму,

Долбанём с друзьями!

На Гейропку я, друзья,

Выйду без испуга,

Если с Вовой буду я,

Гейропка же - без друга!

Но главные претензии у комментаторов были совсем не к песне, а к самой идее устроить массовое мероприятие в разгар пандемии.

Канал Грибоедова

В Санкт-Петербурге в данный момент проходит праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади собрались около 45 тыс. человек. Александр Беглов: «Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус» (18 июня 2021 года). Что нафиг вообще происходит?

Андрей Мальгин

Нарезка из новостей:

86 финских болельщиков, вернувшись из Санкт-Петербурга после матча Финляндия-Бельгия на Евро-2020, сдали положительный результат на Covid.

Германия объявила Россию опасной зоной по COVID. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает со ссылкой на Институт Коха, что решение вступает в силу во вторник, 29 июня. Как отмечает газета, въезд разрешен немцам и иностранцам, проживающим в Германии. По прибытии они должны уйти на строгий 14-дневный карантин. Его срок не может быть сокращен, даже если въезжающие привились от коронавируса, переболели или сдали отрицательный тест.

Франция внесла Россию в список «красных» стран из-за COVID-19. Граждане стран из «красного списка» смогут въехать во Францию только по веским и неотложным причинам. Им необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 48 часов до вылета и еще один тест по прибытии. Затем иностранцы должны уйти на обязательную самоизоляцию: карантин продлится от семи до десяти дней в зависимости от того, вакцинирован человек или нет.

Израиль на месяц перенес начало въезда в страну частных иностранных туристов, ранее его планировалось разрешить с 1 июля.

Также все израильтяне, выезжающие за границу, перед посадкой в самолет должны будут подписать декларацию, в которой пообещают не летать в страны с повышенным риском. В этот список входят Россия, Аргентина, Украина, Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Турция и Эфиопия.

В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит праздник выпускников "Алые паруса".

Татьяна Мэй

На фоне новости, что Германия внесла Россию в список стран, где распространяется опасный штамм, вообще зашибись смотрится. Под алыми отсветами Парусов 900 человек в день госпитализированных.

К детям этим, понятно, вопросов нет. К взрослым, организовавшим и поддержавшим, - ну да, есть, но бессмысленно их задавать. Идиотами называть не велено, нетактично, говорят. А по-другому-то я, грубиянка, не знаю как.

Не выдержал даже знаменитый цирковой артист Эдгард Запашный



Не обрадовалась и подчинённая Симоньян на канале RT Екатерина Винокурова.

Иван Яковина

Я сначала подумал, что это фотошоп. Но это правда. В Питере прямо на взлете очередной волны эпидемии власти собрали на фестиваль "Алые Паруса" десятки тысяч молодых людей.

Путин, наверное, не знает, но именно так - с серии фестивалей под открытым небом - началась чудовищная волна ковида в Индии, жертвами которой стали сотни тысяч людей. Через неделю и в Питере, естессна, будет гигантский взрыв заболеваемости - особенно учитывая появление в России Дельты+.

Кстати, места в больницах уже заканчиваются.

Николай Травкин

"БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ", — думал Беглов, ласково глядя на многотысячную толпу выпускников школ Санкт-Петербурга

Глеб Морев

Странное удивление по поводу массовых народных гуляний в Петербурге.

Народ должен быть доволен, для власти это главное. Между своей жизнью и чужой смертью власть в России всегда выберет жизнь (свою).

Даже всегда прокремлевский политолог Сергей Марков внезапно ругает власти.

Андрей Захаров

Вы можете спросить: а почему «Алые паруса» не отменили, несмотря на третью волну? В поисках ответа советую обратить внимание на два факта: губернатор Беглов считается близким банкиру Юрию Ковальчуку, банк «Россия» Ковальчука — главный спонсор праздника.

Не все винят только Беглова и Путина. По мнению журналиста Александра Минкина по крайней мере не меньшая вина лежит и на тех, кто пришёл повеселиться.

На Дворцовой в Питере многотысячная толпа выпускников.

Шквал фотографий и комментариев типа "губернатор -- убийца".

Беглов, конечно, глуп, это не новость. Может, и убийца. Но разве на Дворцовой его чиновники и дворники, которых туда согнали и на автобусах привезли?

Нет, там молодые добровольцы. У 17-летних есть голова. Если в ней опилки вместо мозгов -- виноваты Беглов, Путин, Госдума -- кто ж ещё?

Если у взрослых парней и девок сифилис и СПИД, то виноваты Беглов и Путин -- кто ж ещё? В голове Винни-Пуха опилки были умнее, чем у таких комментаторов.

В московском метро в часы пик КАЖДЫЙ ДЕНЬ толпа в тысячи раз больше, чем на Дворцовой.

С ним согласна и Тамара Эйдельман

Власти Петербурга сошли с ума. И не только они…

Наталья Плеханова

Смотрю сториз [чертовых] алых парусов - это вообще-то преступление. И никому за это ничего не будет.

И второй, не мене важный вопрос - все эти люди пришли сами - без какого то то ни было принуждения. Детей отпустили родители.

И ещё - думаю это, примерно те же, кто твердит о вреде прививок и неизвестности состава вакцин.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Вчера рекордное число смертей, сегодня - праздник. Алые паруса. «Всех не перебьёт!»

Что бы там ни говорили –

Несгибаемый народ (с)

Сергей Медведев

Нет, Петербург, конечно, столица русского абсурда. Вы только представьте, ночь, жара, ковид, выпускной бал, ломящиеся от зрителей набережные, в Неву заплывает бриг, только на веслах, как пресловутая галера, вместо алых парусов у него российский триколор, а вместо Грея на палубе -- Александр Невский, Петр Первый, Пушкин, Ломоносов, космонавт и хоккеист, и они оперными голосами поют "что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя страна со мной", а при этом на набережной танцуют на постаментах покрашенные белилами античные статуи-музы... Пелевин и Хармс нервно курят в сторонке, русская культура сорвалась с катушек и с хохотом несется в бездну, предводительствуемая аццким губернатором Бегловым с оторванным хвостиком от рынды.

Очень многих больше всего поразило даже не то, что массовое мероприятие проходит прямо в разгар эпидемии, а лицемерие властей.

Александр Фельдман

К вопросу о том, чего боятся больше, чем коронавируса:

1. Во время празднования «Алых парусов» в Петербурге полиция задержала двух активисток. Они проводили одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. На девушек составили протоколы О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ (!!!)

2. В празднике «Алые паруса» приняли участие около 40 тысяч выпускников, большинство из них были без масок (включая это недоразумение по фамилии Сбеглов) и не соблюдали социальную дистанцию. Разумеется, их никто не винтил и никаких протоколов им не выписывал.

Лицемерные #рогатыетвари и где они обитают.

Блогеры пишут, что власть как будто специально ведёт себя так, чтобы ей перестали доверять.

Сталингулаг

Петербург. Праздник выпускников Алые паруса. Без маски в магазин зайти нельзя, а проводить многотысячные собрания - можно. Вечно власть обмазывается [чертовым] лицемерием, а потом удивляется почему люди ей не верят и не воспринимают пандемию как что-то опасное

Число заболевших в Петербурге продолжает расти.

Кирилл Шулика

Тест для губернатора Куйвашева. Умнее он Беглова или нет.

Крестный ход на 103-ю годовщину расстрела семьи Романовых в Екатеринбурге должен состояться в Екатеринбурге 17-18 июля. При этом места в больницах в регионе и вакцина даже уже закончились.

В 2020 году не отменил и собралось на него более 10 тысяч верующих.

В этом году уже отменены «Уральская ночь музыки», Сабантуй, общегородской, фестиваль «Механика», марафон «Европа-Азия» и несколько других подобных мероприятий.