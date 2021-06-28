"Пофигизм, авось и наплевать". Соцсети о празднике в разгар пандемии

В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников "Алые паруса". По Неве проплыл парусник, в небе распускался салют, на Дворцовой площади перед выпускниками выступали звёзды эстрады. Было красиво и весело.
Праздник очень понравился Маргарите Симоньян
Но не все были в таком восторге.
Знаменитую советскую детскую песню организаторы праздника переделали - очевидно, слова показались им недостаточно патриотичными.
Пропагандоны, не лапайте детство!
Корабль с алыми парусами проплыл по Неве под песенку
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!
Вряд ли с согласия Владимира Шаинского (умершего в 2017 в США) текст поменяли.
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда моя страна со мной!
Но что же так скромно? Чё стесняться?
Коль с ракетой вышел в бой,
Веселей дорога!
Без ракет меня - чуть-чуть,
А вот с бомбой - много!
Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Дядя Вова же со мной!
Там, где скучно без войны,
Я приду с дружками!
Где чего-то не пойму,
Долбанём с друзьями!
На Гейропку я, друзья,
Выйду без испуга,
Если с Вовой буду я,
Гейропка же - без друга!
Но главные претензии у комментаторов были совсем не к песне, а к самой идее устроить массовое мероприятие в разгар пандемии.
В Санкт-Петербурге в данный момент проходит праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади собрались около 45 тыс. человек. Александр Беглов: «Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус» (18 июня 2021 года). Что нафиг вообще происходит?
Нарезка из новостей:
86 финских болельщиков, вернувшись из Санкт-Петербурга после матча Финляндия-Бельгия на Евро-2020, сдали положительный результат на Covid.
Германия объявила Россию опасной зоной по COVID. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает со ссылкой на Институт Коха, что решение вступает в силу во вторник, 29 июня. Как отмечает газета, въезд разрешен немцам и иностранцам, проживающим в Германии. По прибытии они должны уйти на строгий 14-дневный карантин. Его срок не может быть сокращен, даже если въезжающие привились от коронавируса, переболели или сдали отрицательный тест.
Франция внесла Россию в список «красных» стран из-за COVID-19. Граждане стран из «красного списка» смогут въехать во Францию только по веским и неотложным причинам. Им необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 48 часов до вылета и еще один тест по прибытии. Затем иностранцы должны уйти на обязательную самоизоляцию: карантин продлится от семи до десяти дней в зависимости от того, вакцинирован человек или нет.
Израиль на месяц перенес начало въезда в страну частных иностранных туристов, ранее его планировалось разрешить с 1 июля.
Также все израильтяне, выезжающие за границу, перед посадкой в самолет должны будут подписать декларацию, в которой пообещают не летать в страны с повышенным риском. В этот список входят Россия, Аргентина, Украина, Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Турция и Эфиопия.
В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит праздник выпускников "Алые паруса".
На фоне новости, что Германия внесла Россию в список стран, где распространяется опасный штамм, вообще зашибись смотрится. Под алыми отсветами Парусов 900 человек в день госпитализированных.
К детям этим, понятно, вопросов нет. К взрослым, организовавшим и поддержавшим, - ну да, есть, но бессмысленно их задавать. Идиотами называть не велено, нетактично, говорят. А по-другому-то я, грубиянка, не знаю как.
Не выдержал даже знаменитый цирковой артист Эдгард Запашный
Не обрадовалась и подчинённая Симоньян на канале RT Екатерина Винокурова.
Я сначала подумал, что это фотошоп. Но это правда. В Питере прямо на взлете очередной волны эпидемии власти собрали на фестиваль "Алые Паруса" десятки тысяч молодых людей.
Путин, наверное, не знает, но именно так - с серии фестивалей под открытым небом - началась чудовищная волна ковида в Индии, жертвами которой стали сотни тысяч людей. Через неделю и в Питере, естессна, будет гигантский взрыв заболеваемости - особенно учитывая появление в России Дельты+.
Кстати, места в больницах уже заканчиваются.
"БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ", — думал Беглов, ласково глядя на многотысячную толпу выпускников школ Санкт-Петербурга
Странное удивление по поводу массовых народных гуляний в Петербурге.
Народ должен быть доволен, для власти это главное. Между своей жизнью и чужой смертью власть в России всегда выберет жизнь (свою).
Даже всегда прокремлевский политолог Сергей Марков внезапно ругает власти.
Вы можете спросить: а почему «Алые паруса» не отменили, несмотря на третью волну? В поисках ответа советую обратить внимание на два факта: губернатор Беглов считается близким банкиру Юрию Ковальчуку, банк «Россия» Ковальчука — главный спонсор праздника.
Не все винят только Беглова и Путина. По мнению журналиста Александра Минкина по крайней мере не меньшая вина лежит и на тех, кто пришёл повеселиться.
На Дворцовой в Питере многотысячная толпа выпускников.
Шквал фотографий и комментариев типа "губернатор -- убийца".
Беглов, конечно, глуп, это не новость. Может, и убийца. Но разве на Дворцовой его чиновники и дворники, которых туда согнали и на автобусах привезли?
Нет, там молодые добровольцы. У 17-летних есть голова. Если в ней опилки вместо мозгов -- виноваты Беглов, Путин, Госдума -- кто ж ещё?
Если у взрослых парней и девок сифилис и СПИД, то виноваты Беглов и Путин -- кто ж ещё? В голове Винни-Пуха опилки были умнее, чем у таких комментаторов.
В московском метро в часы пик КАЖДЫЙ ДЕНЬ толпа в тысячи раз больше, чем на Дворцовой.
С ним согласна и Тамара Эйдельман
Власти Петербурга сошли с ума. И не только они…
Смотрю сториз [чертовых] алых парусов - это вообще-то преступление. И никому за это ничего не будет.
И второй, не мене важный вопрос - все эти люди пришли сами - без какого то то ни было принуждения. Детей отпустили родители.
И ещё - думаю это, примерно те же, кто твердит о вреде прививок и неизвестности состава вакцин.
Вчера рекордное число смертей, сегодня - праздник. Алые паруса. «Всех не перебьёт!»
Что бы там ни говорили –
Несгибаемый народ (с)
Нет, Петербург, конечно, столица русского абсурда. Вы только представьте, ночь, жара, ковид, выпускной бал, ломящиеся от зрителей набережные, в Неву заплывает бриг, только на веслах, как пресловутая галера, вместо алых парусов у него российский триколор, а вместо Грея на палубе -- Александр Невский, Петр Первый, Пушкин, Ломоносов, космонавт и хоккеист, и они оперными голосами поют "что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя страна со мной", а при этом на набережной танцуют на постаментах покрашенные белилами античные статуи-музы... Пелевин и Хармс нервно курят в сторонке, русская культура сорвалась с катушек и с хохотом несется в бездну, предводительствуемая аццким губернатором Бегловым с оторванным хвостиком от рынды.
Очень многих больше всего поразило даже не то, что массовое мероприятие проходит прямо в разгар эпидемии, а лицемерие властей.
К вопросу о том, чего боятся больше, чем коронавируса:
1. Во время празднования «Алых парусов» в Петербурге полиция задержала двух активисток. Они проводили одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. На девушек составили протоколы О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ (!!!)
2. В празднике «Алые паруса» приняли участие около 40 тысяч выпускников, большинство из них были без масок (включая это недоразумение по фамилии Сбеглов) и не соблюдали социальную дистанцию. Разумеется, их никто не винтил и никаких протоколов им не выписывал.
Лицемерные #рогатыетвари и где они обитают.
Блогеры пишут, что власть как будто специально ведёт себя так, чтобы ей перестали доверять.
Петербург. Праздник выпускников Алые паруса. Без маски в магазин зайти нельзя, а проводить многотысячные собрания - можно. Вечно власть обмазывается [чертовым] лицемерием, а потом удивляется почему люди ей не верят и не воспринимают пандемию как что-то опасное
Число заболевших в Петербурге продолжает расти.
Тест для губернатора Куйвашева. Умнее он Беглова или нет.
Крестный ход на 103-ю годовщину расстрела семьи Романовых в Екатеринбурге должен состояться в Екатеринбурге 17-18 июля. При этом места в больницах в регионе и вакцина даже уже закончились.
В 2020 году не отменил и собралось на него более 10 тысяч верующих.
В этом году уже отменены «Уральская ночь музыки», Сабантуй, общегородской, фестиваль «Механика», марафон «Европа-Азия» и несколько других подобных мероприятий.
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