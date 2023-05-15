"Наташа, мы всё уронили". Соцсети о сбитых в России самолетах и вертолетах

13 мая стало несчастливым днём для российских военных лётчиков: ещё днём по сообщениям украинских военных и российских телеграм-каналов в Брянской области потерпели крушение два российских военных вертолёта Ми-8, а также два самолёта: Су-35 (сначала писали о Су-25) и Су-34.

Андрей Медведев

Итак, потеряны два Ми-8, один Су-34, и вероятно, ещё один Су-25.



Напомню, совсем недавно, буквально, днями, отдельные граждане сообщали нам, что военкоры нагнетают обстановку, что наступления нет, что обстановка обычная, активность противника стандартная.

А военкоры, дескать, поспешили с оценками.



Так вот это не они поспешили, это просто показатель того, что нельзя в прошлом жить и мыслить категориями вчерашнего дня.



Современно наступление это не тысячные танковые колонны, где во главе генерал Фон Бок с моноклем. Оно именно такое.

Луганск вчера, удар по нашим ВВС сегодня. Прощупывание обороны. Где порвётся. И удары по тылам, инфраструктуре и авиации.



Сто раз сказали в эфире и написали - у противника есть ПВО, у противника может быть и слабые ВВС, но ему дальнобойные ракеты заменят это.

Паниковать сейчас не надо. Выводы делать надо. Особенно тем, кто считает, что маршруты полётов менять не стоит, чтобы документы не переписывать. Да есть такие.



Ну и готовиться к наступлению нужно ещё серьезнее. Оно вот же, ползучее.

Кадры падения вертолётов одним из первых опубликовал местный телеграм-канал.

Агентство ТАСС подтвердило падение одного вертолёта и одного самолёта, но "Коммерсант" написал о падении всех четырёх. Как сообщает издание, "истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать". Анонимные специалисты, которых цитирует "Коммерсант", считают, что их сбили диверсанты из засады.

Борис Рожин

В Брянской области сегодня у на серьезные потери в авиации - 1 Су-34 и 2 Ми-8. Плюс еще один пока не установленный борт (Су-34 или Су-35). Пилоты погибли.

Огонь велся ЗРК из приграничных районов Черниговской области. Ответственные за контроль границы структуры выдвижение ЗРК в приграничные районы проспали в результате чего наши машины фактически попали в засаду не ожидая огня ПВО противника. Также есть версия про работу ДРГ с ПЗРК, но для 4 бортов это маловероятно.



Мир праху погибших.

Алексей Арестович

- Не задался день в Брянской области.

Проблема в том, что переносный зенитно-ракетный комплекс брянские партизаны могут купить в любом военторге.

Андрей Мальгин

А в российских СМИ Карела Чапека читали? Такое впечатление, что нет. "Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города."

Это же классика.

Роман Попков

Когда я вижу эти новости из Брянской области, со сбитыми самолетами и вертолетами, я вспоминаю Бородянку. Ее разбомбила российская авиация в первые дни войны, пока еще могла хозяйничать в небе над Киевской областью. Руины были чудовищные, хуже чем в Буче. Они просто сбрасывали бомбы с малых высот, прекрасно видя, что все это падает на многоэтажки. К счастью, затем украинское ПВО отвоевало небо, закрыло его для самолетов ВКС. Если бы российские летчики по-прежнему имели возможность хозяйничать в украинском небе, мир увидел бы в тысячи раз более страшную картину, чем то, что видит сейчас. Это не вам крылатые ракеты и дроны «Шахид». Это был бы по-настоящему массовый террор. Они утюжили бы неуправляемыми мощнейшими бомбами жилые кварталы - ни у кого из этих бандитов рука не дрогнула бы.

Андрей Волна

Россия ещё никогда не теряла 4 самолета или вертолета в один день.

СССР - да. Израильтяне больше 50 лет назад сбили в один день войны с Египтом четыре советских МИГ - 21.

Сегодня на территории России - в Брянской области упали (взорваны или сбиты) - два вертолета МИ-8 и две «сушки». Они вылетали на «боевое задание» - бомбить черниговскую область.

Отбомбились.

Война всегда возвращается на территорию агрессора.

Вот так и начинается контрнаступление Украины.

Александр Рыклин

"Авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 потерпела крушение в Брянской области"...

Наташа, мы все уронили, абсолютно все!

Наташа, два вертолета, два самолета!

Наташа, мы их ракетами из Черниговской области достали!

Наташа, просыпайся, петь будем - Горыть, пылаэ техника ворожа!

Слава Украине!

К вечеру появилась информация о падении ещё одного, третьего, российского вертолёта.

Украинские военные утверждают, что все пять машины были по ошибке сбиты своей же российской ПВО.

Илья Вайцман

Если бы в Брянской области ПВО ВС РФ не завалило два своих вертолета и два самолета, то их сбили бы солдаты NATO. 🤷‍♂️

..а если серьезно, то по моему мнению, это результат истерической накачки личного состава после серии успешных атак украинских беспилотников. Они наскипидарены до визга и лупят во всё, что шевелится не особенно разбираясь. С учетом традиционно отвратительного качества связи в ВС РФ и устарелости лет на 50+ процедур управления авиацией - "частичный успех" зенитчиков в этом режиме был практически на 100% предопределен.

То, что вся военная техника была сбита над Брянской областью, напомнило блогерам шутку годичной давности об отколовшейся от России Брянской Народной Республике.

Максим Мирович

Пропагандисты и «военкоры» утверждают, что в Брянской области сегодня было сбито не 4, а 5 бортов их авиации. Это 2 Ми-8, Су-34, Су-35 и еще Су-25.



Вот это я понимаю борьба Брянской Народной Республики за свою независимость и свободу

Z-патриоты, и не только они, в то, что самолёты сбило своё же российское ПВО, не верят.

Игорь Гиркин

Как профессионал - не могу не оценить блестящую операцию неуважаемых украинских коллег в отношении однодневного разового поражения средствами ПЗРК 4-х воздушных целей в нашем глубоком тылу. Хорошая ( к сожалению для меня) работа. Я последовательно уверен, что исполнители - неумная вырусь, но результата это не отменяет. Смею заверить данную вырусь (и гандонов в МО РФ), что я действовал-бы (при подобных ресурсах) гораздо более эффективно. Но… «Увы и ах»…

Михаил Звинчук

Мы выдержали необходимую паузу после уничтожения нашей авиационной группы вчера на Брянщине.



К сожалению, официальной версии или хотя бы какого-то заявления от силовых структур сделано не было. Единственное, что есть, — это утка про возгорание двигателя одного Ми-8 от источника ТАСС.



Нашей рабочей версией вчера была засада со стороны истребительной эскадрильи, базирующейся в Миргороде Полтавской области. Стоящие на вооружении ВВСУ польские МиГи способны вести стрельбу из AIM-120 вглубь российских территорий.



Однако после консультаций с Повернутыми на войне @voenacher и нашими агентурными источниками на местах, мы изменили свое мнение.



С вероятностью в 95% засада была осуществлена с ЗРК NASAMS, чей экипаж знал точный коридор, по которому должна была лететь российская авиационная группа. Местные жители видели шесть одновременных пусков на севере Черниговской области.



В войсках ПВО Украины отданы указания по охоте на наших лётчиков вдоль госграницы. Использовать для этого будут поставленные из-за рубежа ЗРК, тем самым апробируя их на украинском театре военных действий.



На Украине решили заявить, что это работа российского ПВО и самострел, тем самым "обелив" западных партнёров.



Мы же можем утверждать и утверждаем, что это не так.

Даниил Безсонов

Что предварительно известно по сегодняшнему случаю.



Разом сбиты 4 воздушных судна. Все в одном районе. Все они оказались там скорее всего не случайно и похоже, что выполняли задачу в составе группы. Скорее всего, противник действовал своими силами ПВО из засады, которые заранее перебросил в приграничную зону, с которой дистанция позволяла поразить нашу авиационную группу. Значит противник, скорее всего, знал маршрут и время вылета нашей авиационной группы. В данном конкретном случае, как и в некоторых предыдущих, должны разбираться офицеры военной контрразведки. Я верю, что у них получится. Если допустить, что факт утечки имеет место быть, то он строится примерно так - КП армии, КП дивизии, КП полка исполнителя.



Давно стоило обратить внимание на ранее публиковавшиеся факты странного поведения авиационного командования. К примеру, когда пилоты снимались с боевых вылетов ради изучения песни. Или, когда пилотам приказали летать на высоте не ниже 200 метров, что в условиях активной работы ПВО противника, мягко говоря, опасно. А тех боевых лётчиков, которые нарушали приказ, дабы не стать добычей вражеской ПВО и выполняли полёты на пониженных высотах, мудрое командование пыталось отправить в пехоту. Эти факты ни для кого не секрет и есть в открытых источниках информации.



Нужно перестраивать систему в первую очередь в своих головах и отказываться от формулы: «Я - начальник, ты - дурак». Пока это самодурство и очковтирательство будет продолжаться, победа будет дальше горизонта. Или это не самодурство и маразм, а намеренный саботаж? С этим должны разбираться компетентные органы. Друзья, я неоднократно писал, что мы все в одной лодке и спасёт нас только победа. Кто не желает побеждать в этой войне – враг.

Иван Преображенский

Украинцы стингерами, похоже, сбили 2 вертолета и два военных самолета в Брянской области



Сегодня сбиты 4 военных российских воздушных судна: два Ми-2 и самолеты Су-34 и Су-35. Как минимум часть экипажей погибла.



Как пишут российские пропагандисты, скорее всего, украинцы атаковали переносными средствами ПВО из засады, которые заранее перебросил в приграничную зону, с которой дистанция позволяла поразить российскую авиационную группу. Значит украинцы, скорее всего, знали маршрут и время вылета российской авиационной группы.



Фактически, Z-пропагандисты (называющие себя военкоры) обвиняют так штаб ВКС в наличии украинских агентов. Ситуация усугубляется тем, что согласно закрытой аналитики почти 40% офицеров Генштаба и штабов родов войск до сих пор не понимают смысла СВО, пишет один из них.



Поразительно, при этом, что 60% по их псевдоаналитике закрытой якобы понимают смысл этой бойни. В любом случае, взял оружие - ты уже цель. Сколько эти погибшие народу укокошили с начала войны страшно представить. Теперь вот пришло воздаяние. Хочется надеяться, что они будут бояться взлетать теперь

Анатолий Несмиян

По итогам сегодняшнего весьма впечатляющего по потерям авиации дня можно сказать, что ВСУ ясно дали понять - применение фронтовой авиации со стороны России теперь будет сопряжено с совершенно иными, чем ранее, рисками. Что практически обнуляет и без того призрачные возможности поддержки наземных сил с воздуха.



Остаются, конечно, российские стратегические бомбардировщики, пускающие ракеты чуть ли не из акватории Каспийского моря, но это явно не тактическая авиация ближнего радиуса действия. Да и применение стратегической авиации если и доставило некоторые проблемы украинской стороне, то именно «некоторые» и не более того.

Андрей Захаров

Вижу много едких комментариев по поводу сбитых вертолетов и самолетов, но я уверен, что СВО идет строго по плану.