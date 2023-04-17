"Чемпионат по доносам". Соцсети о захлестнувшем Россию стукачестве

Россию захлестнула волна доносов. Бдительные граждане работают не покладая рук, требуя привлечь к ответственности врагов и клеветников России.

Один только Виталий Бородин за какую-то неделю успел настрочить доносы на Семёна Слепакова, Диану Арбенину, Валерия Меладзе, Данилу Козловского, Лию Ахеджакову, Аллу Пугачёву и недостаточно беспощадного к врагам России телеведущего Норкина.

Константин Калачев

Полиция проверяет Семена Слепакова на дискредитацию российской армии.



На уехавшего в Израиль артиста пожаловался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он также хочет, чтобы Слепакова признали иностранным агентом.



Бороться с уехавшим из-за СВО Слепаковым оказалось легче, чем бороться с коррупцией.

Андрей Пивоваров

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины. Донос на певца написал известный провластный активист Виталий Бородин — он же недавно обвинил в «дискредитации» российской армии Диану Арбенину.

Из-за антивоенной позиции Меладзе давно запретили выступать в России.

Макс Борисов-Гейман

Упыри добрались до безобидного Данилы Козловского.

Одна из его последних работ - роль в британском мини-сериале "Госизмена".

Meduza сообщает, что донос на артиста написал Глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин. По данным Бородина, Козловский уехал в США, но «лишился средств» и «решил вернуться в Россию, как и многие другие актёры и артисты, осуждающие специальную военную операцию, чтобы вновь заработать денег». Поводом для доноса стали спектакли в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут с участием Козловского в апреле.

Андрей Лошак

Профессиональный стукач Виталий Бородин сейчас вновь в новостях. На днях он написал в Генпрокуратуру донос на 85-летнюю Лию Ахеджакову с просьбой возбудить против нее дело о госизмене. Сроки по этой статье начинаются от 12 лет.

Станислав Кучер

Наиболее эффективны в деле приближения конца путинизма (помимо бойцов ВСУ, разумеется) - передовые представители самой путинской "элиты". Буквально каждый день приносит новости, которые свидетельствуют: систему изнутри они разрушают энергичнее и самозабвеннее любых партизан.



Сегодня таких сразу две - спешно принятый закон об электронных повестках и донос в прокуратуру на Лию Ахеджакову, написанный существом по имени Виталий Бородин.



Про этих персонажей, конечно, не скажешь "они не ведают, что творят" - еще как ведают. Однако энтузиазм, с которым они уничтожают то, что осталось от авторитета режима, наводит на мысль: на суде (если им повезет) их адвокаты все же смогут разыграть карту помешательства как смягчающего обстоятельства. По сути мы наблюдаем сейчас растянутое во времени коллективное самоубийство, эдакое публичное харакири в режиме слоу-мо. Мы видим, как эта "элита" все глубже загоняет нож себе в живот, демонстрируя при этом абсолютный экстаз и забвение того факта, что в комплект входит помощник с мечом в руках. Который непременно закончит дело и отрубит ей голову - даже если жертва вдруг остановится на полпути. Да простят самураи мне это сравнение.

Антон Геращенко

Посягнули на Примадонну: на Аллу Пугачеву и ее близких настрочили доносы



Примадонна стала новой жертвой мальчиша-плохиша виталия бородина, ранее писавшего доносы на Лию Ахеджакову, Семена Слепакова, Диану Арбенину, издание «Проект».



Стукач на кремлевской зарплате просит генпрокуратуру рф проверить певицу на предмет финансирования ВСУ.



В заявлении Алле Пугачевой также инкриминированы критика спецоперации, поддержка деятелей культуры и искусства, покинувших россию и также выступающих против СВО. Также якобы установлено иностранное финансирование деятельности звезды и ее связи с западными спецслужбами.



А против Кристины Орбакайте и ее старшего сына Никиты Преснякова ополчилась «Ассоциация патриотических сил юга россии». Члены ассоциации просят следственный комитет проверить, не отправляла ли семья деньги украинской армии. А в случае поступления таких пожертвований, конфисковать 105-метровую квартиру Орбакайте в центре москвы.

Кирилл Шулика

Доносчики написали в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ.



Причинами стало ее проживание в Израиле, критика СВО и общение с неблагонадежными деятелями культуры.



Это уже не первый донос на Аллу Борисовну.



Некоторые поссать реже ходят уже, чем доносы пишут. И упоминать их не стоит.

Зури Тристанович

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин, который написал доносы на Ахеджакову и Пугачёву, а потом в эфире НТВ у Норкина кричал, что "террористка Ахеджакова поддерживает Навального и педофилов", после того эфира написал донос ещё и на Норкина.

Но доносы на знаменитостей — только верхушка айсберга. Стучат на любого, кто кажется неблагонадёжным.

Александр Откидач

На меня написали донос.

Неизвестный мне Попов Алексей Витальевич предложил структурам ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета и МВД посадить меня в тюрьму. Сам стукач в доносе пишет, что случайно натолкнулся на мой канал и глубоко потрясен. Настолько, что за несколько лет прочитал все мои посты во всех соцсетях и все комментарии к ним (Это для нескольких человек работа минимум на месяц). Сделал подборочку цитат и комментариев. После этого к каждой из них подобрал различные статьи из УК (помощь юриста на лицо) и написал, что что поскольку этот человек очень любит силовые структуры, то не может дальше жить, когда рядом такие нарушители закона.

Стилистика написания поста выдает в доносчике не просто стукача, а стукача, который хочет свести свои личные счеты, манипулирует фактами, подключил юристов и пытается разрушить меня и мою жизнь. Мог ли Эдуард Дикунов участвовать в составлении этого доноса? Ведь некоторые формулировки почти полностью, по смыслу, повторяют некоторые их посты в отношении меня. Забавные совпадения

Доносчик пишет, что очень просит прокуратуру привлечь меня к уголовной ответственности, но если не получится то хотя бы к административной (плак-плак) ибо Откидач, якобы, подрывает авторитет силовых структур в глазах простых граждан.

Доносчик просит возбудить дела по следующим статьям:

- Дискредитация ВС РФ

- Оскорбление чувств верующих

- Публичное неуважение к власти

- Клевета в отношении должностных лиц

Друзья, в связи с этим у меня есть пара мыслей.

1. Очень хочется посмотреть в глаза доносчика. Существует ли такая личность в Иркутске или нет? Попов Алексей Витальевич В его электронной почте есть цифра 86. Иногда такое ставят когда у тебя день рождение 1986 года. Может быть кто-нибудь знает его?

2. Я, по-прежнему, как и в ситуации с Эдиком считаю, что нет никакого смысла отвлекать силовые структуры от работы. Тем более, что каждый в Иркутской области знает, что я патриот и страну свою люблю! Да, иногда не согласен с чем то, однако в конституции есть строчка о свободе слова.

3. Поговорите сегодня со своими детьми. Расскажите про Сталинские репрессии, 4 миллиона доносов и про то, что стукач это самое стремное, что есть на планете.

4. Эдуард Дикунов, я надеюсь, что это не твоих рук дело. Время обязательно все расставит на свои места. Помни, каждый заплатит сполна за свои дела.

Игорь Липсиц

Как на меня донос написали



Письма граждан Рег.№ ПГ-МП-14759 от 11.04.2023



"Прошу Вас защитить наших детей от насаждаемого на уроках экономики культа американской экономической системы! Необходимо экстренное вмешательство государства! Учебник «Экономика, основы экономической поли тики»: учебник для 9 кл. общеобразовательных организаций /И.В. Липсиц. В.А. Корецкий. АЛ. Чечевишников. -2-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.



Согласно информации, предоставленной Управлением образования, данный учебник входит в состав УМК, включенного в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 858. Порядковый номер в общем списке - 1021 (стр. 110). Рекомендован к использованию до 25 июня 2026 г. Спутанность и обрывочность изложения материала. Материалы учебника полностью противоречат сформированному Президентом Российской Федерации В.В. Путиным вектору развития российской экономики. Учебник содержит искаженные данные статистики (например, о промышленности в СССР и России) и множество внутренних противоречий, необходимых для того, чтобы обосновать точку зрения об исключительности американской экономической системы и необходимости ее внедрения во всех государствах мира. События 2022 года четко показали, что успех данной экономической модели основан на грабеже других стран и диктатуре силы. Экономика России в материалах пособия раскрывается исключительно в негативном ключе. Чего только стоит блок «Теория колеи и Россия»(с. 44), в котором слово «Россия» встречается только в названии блока, а сам блок посвящен критике стран, идущих по отличному от американского пути. Или характеристика русского человека - «конфликтный индивидуалист, не способный вписываться в сложные системы» (с. 56). Про решении практических заданий учебника, дети знакомятся с дополнительным материалом по ссылкам на «Гуманитарный портал», где указано, что Россия является недемократическим несвободным государством с нерыночной экономикой. Кроме того, учебник не согласуется с содержанием раздела экономики в курсе обществознания, что ведет к снижению качества знаний у учащихся в силу отсутствия единого толкования понятий и подхода к анализу статистических данных. О качестве учебника говорит и тот факт, что из 10 интернет-ссылок, размешенных в первых трех главах, рабочими оказались только 4, две из которых ведут на один и тот же ресурс, третья - на статью автора, пишущего под псевдонимом, а одна - на товар с площадки известного маркетплейса. В настоящее время, когда против России идет необъявленная мировая война, все силы государства на всех уровнях направлены па формирование патриотизма и свободы от раболепного поклонения западным системам. Сейчас как никогда требуется особая строгость в выборе материалов для обучения школьников, ведь завтрашние выпускники будут формировать новую экономическую систему России, не зависимую от других стран. Владимир Владимирович Путин провел в декабре заседание Государственного совета, посвященном вопросам реализации молодежной политики, где президент России отмстил, что «сейчас молодые люди попали пол шквал информационных атак,..., оказавшись в уязвимом положении... Наша задача - дать молодым людям России прочную основу в виде достоверных знаний». Данный учебник идет вразрез с политикой государства, что не может не сказаться на ее результате. Школа должна быть источником истинных знании, а не местом для формирования сомнений в правильности пути, выбранного государством. Как данное пособие получило допуск к использованию в текущей мировой ситуации остается загадкой. Формализм и халатность оценки учебников в настоящее время просто недопустимы и ведут к ослаблению потенциала России. Прошу вас рассмотреть вопрос об экстренном исключении данного учебника из перечня рекомендованных для изучения предмета".

Арсений Веснин

Омерзительная история. Донос. Петербург. Не могу поверить.

Звонил сегодня знакомый из СПб, рассказал о новых прекрасных реалиях.

Он сидел в пивной с другом, обсуждали планы. Парень говорит: «я бы уехал, но у меня все сложно, родители за войну, я - против…». Это услышали чуваки за соседним столиком. Подсели, наехали, что только предатели родины могут сидеть в барах и возмущаться войной, пока «пацаны» в окопах гибнут.

На резонный вопрос, а почему эти лбы сами не в окопе, сказали, что «у них сейчас другие дела». Пока беседовали, один из этих мужиков вышел. Вернулся с ментами.

Показал пальцем на моего знакомого и его товарища, сказал, что обнаружил предателей, который выступают против войны.

Слава богу, менты оказались адекватными, сказали, что пьяные разговоры - не их дело, вот будет драка, тогда они и подъедут.

Это, конечно, хорошо, но я себе не представляю Петербург, где за разговор в баре вызывают ментов.

Андрей Никулин

В отношении двух жителей Оренбурга возбудили уголовное дело о «реабилитации нацизма» (статья 354.1 УК) из-за того, что они ели семечки и курили сигареты у Вечного огня, сообщает ASTRA. На горожан написали донос прохожие. По версии следствия, в ночь с 27 на 28 марта подозреваемые забрались ногами на мемориальный комплекс, курили сигареты и ели семечки, а окурки и шелуху «выбрасывали вблизи Вечного огня».



Оказывается столь мало надо, чтобы стать нацистом.

Когда в 90-е или нулевые приходилось читать истории про сроки и расстрелы людям, которые заворачивали селедку в газету со словом "Сталин" - не хотелось верить и в любом случае сложно было представить, что творилось в мозгах у того поколения.



Спасибо нашей лучезарной власти - теперь начинаем понимать, что чувствовали и думали предки, в какой атмосфере жили...

Даже z-патриоты не могут чувствовать себя спокойно.

Денис Казанський

За Гиркина, похоже, наконец-то взялись. Бдительные путинисты написали на него донос за дискредитацию армии. А Соловьев в своей программе на всю страну назвал его «куском говна».



Соратники Гиркина сейчас очень возмущаются написанным на него доносом. Но почему? Ведь это же и есть тот русский мир, за который они борются. Доносы, стукачи, лагеря, репрессии, сталинщина - все, как они любят. Все, как в СССР!

Антон Геращенко

Допрыгался: террориста гиркина потребовали проверить на предмет дискредитации российской армии и мошенничество



Как сообщают российские телеграмм-каналы, стримы и публикации «рассерженного патриота» рассердили патриотку из новосибирска. При чем до такой степени, что она написала на него заявление в правоохранительные органы рф.



А поскольку дама уверена, что гиркин засел в питере, задачей переслушать его нытье осчастливили следственные органы этого города.



Не останутся в стороне и московские следователи. Их также просят проверить, не распространяет ли гиркин фейки об армии, а также на предмет мошенничества.



Якобы гиркин вместе с супругой получали пожертвования на нужды «спецоперации», но о них никак не отчитывались. Поэтому деньги могли идти куда угодно.

Анатолий Несмиян

Под донос попал и Игорь Стрелков (Гиркин). В отношении него также будет рассматриваться дело о дискредитации. Причина, видимо, кроется в создании «клуба рассерженных патриотов». Для режима любое собрание «больше трех» - это однозначный повод встать в стойку. И совершенно неважно, чего хотят эти трое, важно, что их трое. Даже общество филателистов и собирателей улиток - это уже повод изучить их под микроскопом, а еще лучше - зачистить.



Система нащупала, как ей кажется, единственный приемлемый сюжет с недовольными - они терпимы исключительно в личном качестве. Одиночка может надоедать, раздражать, но опасности не представляет. А вот группа - это уже потенциальная организация. Потому ее нужно раздробить. Другой логики здесь просто нет.



Проблема, как всегда, в том, что рассеянные одиночки перестают поддаваться контролю. Собранную вместе группу можно наблюдать, изучать, а в случае необходимости - быстро «прихлопнуть». А вот с распределенными системами иерархические структуры мало что могут поделать.



Так что это палка о двух концах, и когда эта палка выстрелит - не скажет никто.

Юрий Евич участвовал в пытках украинцев в Донбассе и даже с гордостью писал об этом в своей книге. Но это не спасло его от пристального внимания единомышленников.

Анастасия Кашеварова

Евича проверяют на дискредитацию



Я уже неоднократно писала про то, что наши силовики захлебываются от потока доносов сумасшедших и украинцев. На любую бумажку, на любое сообщение через интернет с левой почты и с левым именем приходится реагировать. И я уже говорила о том, что надо вносить правки в законодательство, потому что страдает не тот, кто занимается кляузами, а человек, который адекватный и работает себе спокойно.



Приходит такой донос, от неустановленного или полуустановленного лица, и следователю приходится опросить того, кто в этой писанине указан. Тратить свое время, другого человека. А в это время в кафе в Питере взрывы. И реальные экстремисты спокойно гуляют по России.



Или бывает так распишут, что приходится провести проверку. Какую-то лингвистическую экспертизу. Ну то есть основательно затрахаться из-за одного сумасшедшего.



И, кстати, почему не меняют закон. А потому что это надо вникать и разбираться. Еще были отмазки, что тогда сведения о террористических актах не будут нам сообщать. Смешно, если б не было так грустно.



И вот на месте Евича, да и можно даже показательно, написать в ответ на этого м%&*ака за клевету и очернение доброго имени. И затаскать по судам. Хохлы не успокоятся, а вот своих особо ретивых долб***ов - можно немного угомонить.

Борис Рожин

Юрий Евич о том, что послужило причиной административного дела



«Во время лекции я говорил, что жители Сахалина не имеют необходимой военной подготовки для отражения вторжения со стороны той же Японии. Я не считаю подобный сценарий чем-то фантастическим. Военный бюджет японцев составляет 250 миллиардов долларов. Зачем им такой военный бюджет? Против кого они собираются воевать? Против Китая? Как бы не так! Против нас, разумеется. Я сказал, что в случае вторжения Японии на Сахалин российская армия не сможет оперативно прийти на помощь, поскольку застряла на Украине. Видимо, фраза о том, что наша армия застряла на Украине, и стала поводом для возбуждения дела.

На встречу были приглашены некоторые сахалинские чиновники. Они пришли, но сбежали после первых озвученных тезисо.

В частности, я обратил внимание слушателей на то, что местные чиновники ничего не делают для подготовки территориальной обороны. Вероятно, их это очень обидело. Они могли высказать претензии мне, мол, я дискредитирую власть. Но предпочли зайти с другой стороны и обвинили меня в дискредитации армии» (с) Юрий Евич

Евича пока спасло то, что за него заступились местные чиновники. Но и на них наверняка уже кто-то пишет доносы.

Елизавету Лихачёву едва успели назначить новым директором Пушкинского музей, как на неё уже настучали.

Андрей Мальгин

Россию охватила эпидемия доносов. Пишут все и на всех. Как в былые времена. Даже школьники и их родители на учителей; даже засекшие через плечо в метро чтение запрещенной литературы другим пассажиром; даже услышавшие в кафе разговор за соседним столиком совершенно незнакомых людей... Сегодня меня умилила новость, что из Госдумы пришел донос на новоиспеченного директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву, которая посмела сравнить Сталина с Микки Маусом. За подписью четырех депутатов в Следственный комитет поступило заявление о совершении преступления. Цитирую: "Лихачева выполняет заказ определенных реваншистских сил на искажение истории". Депутаты требуют возбудить уголовное дело по статье "реабилитация нацизма".

Вера Афанасьева

«Сталин сдох. Проехали. Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Каждый раз, когда людей надо отвлечь от чего-то серьёзного, важного, достаётся Сталин»



145 тысяч доносов получил Роскомнадзор до вчерашнего дня.



На кого только ни пишут. Написали на Норкина, на НТВ и на нового директора Пушкинского музея Елизавету Лихачёву - она сравнила Сталина с Микки Маусом.



Ее слова заставили кинуться доносить депутатов Парфёнова, Обухова и Матвеева.

Отдельный донос генпрокурору России написала Нина Останина.



Все они просят проверить слова Лихачёвой на предмет «дискредитации выдающейся исторической личности», «реабилитации нацизма», а также хулиганства.



Видимо, сограждане с трудом сдерживали страсть к стукачеству, и наконец подфартило: можно! нужно!



И понеслось…

Эльвира Вяхирева

Это какая-то постметаирония. 4 депутата-коммуниста пишут донос на главу ГМИИ имени Пушкина за то, что она сказала: «Сталин – сдох».

И добавила: он как Микки-Маус. Просто мем.

Да нет, уважаемая директор Лихачева. Не мем. И вот эти госдумцы – Останина, Парфенов, Обухов, Матвеев – это доказывают.

Жив Курилка. Не сдох. Из могилы дотянется – и вот они, доносы.

Кто их написал? Да вот они – духовные дети Отца народов.

Если на евхаристии христиане пьют кровь своего бога, то эти там у себя в Думе пьют нашу. А потом, ночью, у кремлевской стены, отрыгивают другому, своему богу на могилу.

Какой уж тут Мииики-Маус.

Не сдох, нет. Живее всех живых.

Еще милая, наивная директор Лихачева сказала, что было у нее мыло в виде Сталина, да смылилось. Ан нет. Прав Галич, а не она. Не мыло он.



То он в бронзе, а то он в мраморе,

То он с трубкой, а то без трубки,

И за ним, как барашки на море,

Чешут гипсовые обрубки.

И бьют барабаны!..

Бьют барабаны,

Бьют, бьют, бьют!



Надеюсь, что с конкретным директором музея обойдется. И ее не посадят за оправдание нацизма и хулиганство (согласно доносу).

Ей может повезти.

А нам?

Доносительство быстро становится профессией.

В этой профессии появились настоящие стахановцы, пишущие доносы сотнями. Некая Ксения Кротова написала донос на антрополога Александру Архипову, который пришёл самой же Архиповой. Архипова написала Кротовой в ответ, и та с радостью рассказала ей о своей "работе"

Александра Архипова

Я написала своей доносчице, и она призналась…



“Я - профессиональный неоплачиваемый доносчик [...] За первый год специальной военной операции мной было направлено в электронном виде 764 доноса - в органы власти, разные организации (как государственные, так и частные)“



Это не шутка. Это цитата из письма некой женщины К., которая осенью 2022 года написала на меня донос за интервью о новоязе. Потом я обнаружила, что та же женщина донесла (электронным образом) на многих моих коллег, которые выступали в СМИ-иноагентах, по месту их работы (я нашла 21 ее донос). Поскольку она указала свой мейл, я написала ей - и получила развернутый ответ (с разрешением цитировать), выдержки из которого я привожу.



К. Считает, что существуют два типа доносчиков. Доносчик - гражданин (“человек, который один донос написал и после того, как человека наказали, больше доносы не пишет) и профессиональный доносчик (как сама К, без зарпплаты, но постоянно).



Для К. важно насаждать страх - именно он может “отучить” экспертов выступить.. Об этом К. рассуждает очень метафорично:



“Значение таких доносов как мои [...] сравнимо с эффектом от использования подводных лодок для уничтожения судов противника: число потопленных судов противника всегда было незначительно, но страх перед возможной атакой заставлял противника сокращать число рейсов.

Донос гражданина имеет ту же задачу - создать атмосферу страха, при которой любой выступающий в СМИ-иноагенте начинает думать, не донесут ли на него его работодателю или властям. В итоге ученые начинают отказываться выступать на том же "Дожде". Это ослабляет "Дождь", который живет на донаты и в конечном итоге приведет к неверным прогнозам и к падению просмотров, а далее к закрытию СМИ-иноагента.”



Для достижения своей цели К. тратит много времени:



“Работаю я по схеме: 2 дня через 2 дня. 2 дня я просматриваю ВСЕ видео с ютуб-каналов "Дождя", "Радио Свобода", "Дойче Велле" и "Настоящее время", а следующие 2 дня отдыхаю (тяжело морально смотреть только одни новости). За два дня я просматриваю более 20 часов видеозаписей с ютуб-каналов этих СМИ-иноагентов. Я отмечаю на видео тех граждан России, кто там выступает и проживает в России - например, преподаватель вуза, который дал комментарий, школьный учитель и т.п.”



Зачем она этим занимается? Она боится ухудшения своей финансовой ситуации в будущем!



“Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность, так как среди преступников всегда преобладают неработающие. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться. Я совсем не хочу торговать чем-нибудь на улице и поэтому меня совершенно не греет идея о том, что новые власти разрешат свободу предпринимательства”.



Любовь к доносительству К. унаследовала от предков:



“Доносительство у меня "в крови". Мой дед был советским офицером на фронте с 1942 по 1945 годы. Он был сексотом НКВД, в чем мне сам мне откровенно говорил. Мне довелось с ним жить в одной квартире на протяжении почти 20 лет и он активно использовал инструментарий жалоб для получения от властей того или иного. Мне приходилось ему помогать в этом и так образовался навык написания жалоб, а если умеет человек писать жалобы, то доносы уж научится писать”.



Немного позднее издание "Медиазона" связалось с Кротовой, и та рассказала, что написала уже 922 доноса. Кроме Архиповой она доносила, например, на людей, дающих интервью СМИ, на сдавшихсся в плен солдат, на автора книги о восстании в ГУЛАГе Николая Кононова и на председателя "Мемориала" в Екатеринбурге Алексея Мосина.

Анатолий Несмиян

Ущербные люди, как правило, гордятся своей ущербностью. Она для них норма. Доносчица, клепающая тысячами (не фигура речи) заявлений в органы на людей, естественно, оправдывает себя и находит в этом некую высшую цель. Но это фактически помешательство, так как для такой производительности нужно безвылазно сидеть в интернете и тралить его на предмет поиска объекта своего наушничества. Ничем другим такой сексот заниматься уже не может.



Возможен вариант, когда у человека наступает период обострения, и он стучит, сбрасывая (как ему кажется) это обострение, но в случае упомянутой мадам здесь очевидная патология.



То, что она сошла с ума не сама, а ей помогли сеющие злобу и ненависть пропагандисты из телевизора, сомнений не вызывает. Но нормальный человек, когда понимает, что из него делают, просто выключает телевизор. Ненормальный упивается своими душевными терзаниями и находит отдушину в том, чтобы транслировать накопленную ненависть наружу.

Игаль Левин

Гражданка РФ Ксения Кротова с момента начала полномасштабного вторжения написала 922 доноса на своих соотечественников, в том числе на 21 коллегу. Все свободное время она тратит на просмотры материалов "иноагентов" в интернете, пытаясь выявить в них высказывания, противоречащие российским законам. Помимо этого, она также просматривает интервью с российскими военнопленными, вычисляя, кто из них сдался добровольно и перестал одобрять войну. При этом свои действия она обосновывает тем, что боится, что РФ проиграет в войне - в таком случае придется платить репарации, которые будут собирать с простых людей, поскольку московские чиновники себя не обидят.

Илья Кузнецов

Одна тётечка написала 922 доноса. С ее же слов, она хочет "cоздать атмосферу страха" и отучить людей контактировать со СМИ-иноагентами. Не без гордости она также сообщила и о том, что ее дед был сотрудником НКВД и "активно использовал инструментарий жалоб" (привет всем, кто говорит, что нет смысла обсуждать преступления Сталина, мол его уже давно нет).

Вот так одна е*обо искалечила почти тысячу жизней. И это еще не все, она продолжает писать. Вот и ответ на любимый вопрос "мягких защитников" Сталина о том, кто написал 4 миллиона доносов. Берем калькулятор и считаем: их написали 4 тысячи вот таких же стукачей. К погрешностям придираться не будем, понятное дело, что не все по 1000 доносов писали, кто-то и больше написал, а кто-то меньше (и да, согласен, таких большинство). Но по крайней мере, порядок цифры такой, ну может, на десятки тысяч стукачей счет пойдет. 4 миллиона доносов - это не 4 миллиона доносчиков.

P.S. А еще (на тему доносов) заметил, что уровень стукачества уже поднялся на "вторую ступень". Теперь доносы пишут и на тех, кто рьяно поддерживает вождя. Это было ожидаемо, такова природа людоедских режимов, но не думал, что так быстро начнется вся эта "грызня пауков в банке". Только за сегодня жалобы написали на Стрелкова (непосредственный исполнитель провокации, приведшей в итоге к войне в Украине), на Норкина (знатный пропагандист) и на Бородина (тоже герой-стукач). На Соловьева и Пригожина пока еще не написали, но как говорится: "еще не вечер". Режим все еще продолжает свое существование, а значит, будут новые объекты для доносов.

Александр Плющев

В России в разгаре открытый чемпионат по доносам.

Доносов стало настолько много, что они грозят парализовать всю жизнь государства, и даже в Госдуме задумались, как ограничить этот поток.

Елена Шеломенцева

Депутат Государственной думы (от ЛДПР - РС) Евгений Марков обратился к Генеральному прокурора с просьбой рассмотреть возможность введения административной ответственности за написание россиянами жалоб на государственных служащих. Он считает, что граждане злоупотребляют этим правом.

По его словам, подобные «бумажные войны» приводят к распространению нежелательных сведений, а в этом вопросе нужно держать баланс между свободой мнения и репутацией, честью, достоинством лица, на которого жалуются. Он также добавляет, что явление помимо репутационных издержек затрагивает и финансовые, ведь уполномоченные органы должны разбираться, делать проверки, тратить деньги из государственного бюджета на их организацию.

В пример приводятся ситуация с учителями, на которых подают жалобу по любому поводу. Педагоги из-за этого могут начать работать в ущерб образовательному процессу. Непонятно действительно из этих побуждений депутат предлагает своё решение или попросту нашёл удобную для общественности показательную ситуацию.

На текущий момент российский депутат хочет услышать от Генерального прокурору оценку своего законопроекта, предусматривающего введение административной ответственности за злоупотребление правом на обращение в государственные органы. Он уточняет, что люди, опираясь на заботу об общественном благе, преследуют интересы навредить другим.

Стоит понимать, что если всё-таки административная ответственность за данный случай будет введена, то многое зависит от того, как и кто будет классифицировать является ли жалоба чрезмерным злоупотреблением на право её подачи. Любая попытка добиться справедливого наказания для провинившегося государственного служащего через все возможные инстанции может обернуться против её инициатора.

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А тем временем 65-летний житель Подольска Александр П. Обратился в полицию после того, как увидел на улице школьницу в сине-желтой одежде. Элементы гардероба девочки напомнили пенсионеру цвета флага Украины. Возмущенный пожилой мужчина решил, что к делу надо подключить силовиков.

Александр рассказал полицейским, что рядом с его домом находится подольская школа 33, на улице у школы он обратил внимание на ребенка, одетого в цвета украинского флага. На место приехал наряд полиции, девочку не нашли, до прибытия полицейских она уже ушла от школы, куда именно пенсионер не заметил. Проводится проверка.

Даже если Госдума примет меры, это вряд ли поможет.

Алексей Буланцев

Доносы пишут из-за невозможности иначе участвовать в управлении государством. Выборов нет, обратной связи нет, ответственности власти тоже нет.

А тут - любая кухарка вдруг становится вершителем судеб сограждан, «помогает Левиафану», преданно ему служит. И сама вдруг обретает черты «широкого представительства» - вроде отдельного парламента в каждой больной голове.

Поэтому донос в РФ - это и «урна для голосования», и кнопка в зале «парламента», и приговор «народного суда». Если бы все ветви власти были равноценны нашей единственной исполнительной - доносов было бы в разы меньше.

Игорь Димитриев

Активно обсуждают тему доносов в российском обществе. Притом, что их количество взлетело не сейчас, а практически с начала боевых действий. Поводами для этого были даже такие факты как прослушивание украинских песен, а что уж говорить о критических высказываниях о начальстве. Сейчас понимаю, что это было неизбежно и что это часть российской политической культуры. Я человек новый, раньше этого не понимал. Почему часть политической культуры? Ну потому что общество крайне политизированное, в СМИ говорят только о политике, войне и международных отношениях, а мнения граждан не спрашивают. Принципиально. Начальство лучше знает, что делать, а ты миди дома. И никоим образом свою реацию не передать. Телевизор смотришь, интернет читаешь, внутри бурлит, а выхода нет. Даже на митинг с плакатиком в поддержку начальства нежелательно. Единственный доступный способ участия в общественной деятельности - писать донос. Ну комментарии ещё в ненавистных телеграм-каналах. До появления телеграма писали в ОГПУ, охранку и куда там ещё положено.

Михаил Крутихин

Вспомнилось двусмысленное объявление в какой-то конторе: «Доносить – без очереди». Имелись в виду, конечно, те, кто уже очередь на сдачу документов отстоял, но теперь должен принести что-то недостающее.



Стукачество процветает, когда процветает чётко работающая система приёма доносов и их использования. И для кляузника главное – выбрать работоспособный адресат, чтобы доносить не впустую.



На меня стучали многажды. По разным поводам. В разные инстанции. От школьных до партийных – вплоть до аппарата ЦК КПСС. И, разумеется, академических.



Пригласившие меня провести семинар в Америке припомнили донос, который им три года тому назад прислал один видный российский нефтегазовый аналитик, когда-то учившийся в этом заведении. Он требовал, чтобы со мной не сотрудничали. Дескать, Крутихин этот и не нефтяник, не газовик, и не экономист, да и вообще «не так» высказывается на публике. Показали текст кляузы.



Но не вняли предупреждениям стукача и позвали на семинар, да к тому же пригласили участвовать в конференции экспертов, где было решено опубликовать разбор новых идей отдельной книгой. В итоге я написал большую главу в это научное издание, а сейчас, когда мир стал отходить от ковида, они снова пригласили меня выступать и высказываться. И не только они, но и другие американские университеты.



Если на вас не стучали, вы что-то упускаете в жизни, как мне кажется.