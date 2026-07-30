Соучастник взрыва в московском ЖК "Алые паруса" приговорен к 22 годам

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Ваража Манукяна - по делу о подрыве президента Федерации бокса так называемой "ДНР" и основателя воюющего против Украины батальона "Арбат" Армена Саркисяна. Первые шесть лет, согласно приговору, Манукян проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Подсудимого признали виновным в теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ, отмечает Настоящее время.

Саркисян погиб во время взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве в начале февраля 2025 года. Мощность взрывного устройства, как сообщили ТАСС в оперативных службах, составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была закреплена на Паруйре Матевосяне, тоже погибшем при взрыве. Матевосяна следствие называет ещё одним участником теракта.

По версии следствия, Вараж Манукян обеспечил перевозку и передачу другим соучастникам преступления самодельного взрывного устройства, с помощью которого был совершен теракт. В Следственном комитете заявляли, что взрыв был спланирован сотрудниками СБУ и ГУР Минобороны Украины.

Помимо срока заключения суд постановил взыскать с Манукяна 6,77 млн рублей в пользу потерпевших – ЖК "Алые паруса" и охранника комплекса.

В Украине Армена Саркисяна обвиняли в участии в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве России. Кроме того, его считают причастным к убийству журналиста украинской газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Саркисян был объявлен в международный розыск за организацию убийств. В апреле 2018 года его задержали во Франции, но через два дня отпустили "под личное обязательство".

Основатель батальона "Арбат", как отмечают "Важные истории", во время событий Евромайдана руководил отрядами так называемых "титушек". Он, по данным украинских СМИ, также является близким знакомым бежавшего в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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