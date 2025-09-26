Ссылки для упрощенного доступа

Совбез ООН отказался отложить восстановление санкций против Ирана

Голосование в Совете Безопасности по санкциям против Ирана
Голосование в Совете Безопасности по санкциям против Ирана

Совет Безопасности ООН в пятницу отклонил проект резолюции, предусматривавший продление на полгода отсрочки восстановления санкций против Ирана. Проект резолюции подготовили Россия и Китай.

За предложение отложить восстановление санкций проголосовали четыре члена Совета Безопасности ООН, против - девять, двое воздержались. Ранее в этом году Франция, Великобритания и Германия запустила механизм восстановления санкций, так как сочла, что Иран нарушает прежние договоренности по своей ядерной программе и не взял на себя обязательств отказаться от создания ядерного оружия.

19 сентября Совет Безопасности не принял проект резолюции, который бы позволил избежать восстановления санкций против Ирана. Они вновь вступят в силу 28 сентября.

Тегеран в ответ заявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое инспектирует ядерные объекты Ирана.

