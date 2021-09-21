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Совершенно секретно. Как государство защищает свои тайны?

Совершенно секретно. Как государство защищает свои тайны?
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Совершенно секретно. Как государство защищает свои тайны?

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Когда начали защищать государственные секреты. Кто решает, что объявлять гостайной и как за это наказывать. Есть ли у государственной тайны срок давности. Почему до сих пор не все советские архивы рассекречены и при чем здесь Прометей, Сунь Цзы и Бонч-Бруевич

Когда начали защищать государственные секреты. Кто решает, что объявлять гостайной и как за это наказывать. Есть ли у государственной тайны срок давности. Почему до сих пор не все советские архивы рассекречены и при чем здесь Прометей, Сунь Цзыи Бонч-Бруевич.

В подкасте участвуют:
Марина Агальцова, адвокат "Международного Мемориала" (признан Минюстом иностранным агентом)
Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества "Мемориал" (признан Минюстом иностранным агентом)

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