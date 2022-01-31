Совет Безопасности ООН обсудит вопрос о войсках РФ на границе с Украиной

Совет Безопасности ООН в понедельник, как ожидается, обсудит вопрос о ситуации вокруг Украины, которой, как утверждают страны Запада, грозит российское вооружённое вторжение.
Соединённые Штаты, которые стали инициатором заседания, призывают Россию объяснить, зачем она собрала у границ с Украиной вооружённую группировку численностью более 100 тысяч поеннослужащих.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Россия, по всей видимости, попытается заблокировать обсуждение в Совете Безопасности, однако, по её словам, это ей не удастся, поскольку большинство стран-членов Совета "едины" в своём стремлении добиться от России объяснений. По её словам, действия России могут представлять угрозу для международного мира и безопасности.
Заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский не согласен с такой оценкой. По его словам, это первый случай в истории, когда Совету Безопасности предложили обсудить "необоснованные предположения" одного из членов совета по адресу другого. Китай поддержал позицию России, указав на высказывания российских представителей о том, что они не хотят войны.
Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением её действий.
- В то время как страны Запада говорят об угрозе вторжения России в ближайшее время как о реальной, власти Украины с одной стороны указывают на то, что страна де-факто противостоит российской агрессии ещё с 2014 года, с другой утверждают, что в данный момент непосредственной угрозы широкомасштабного вторжения нет. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране. Министр обороны Украины Алексей Резниковв интервью изданию "Левый берег" заявил, что на данный момент Россия не создала ударной группировки у границ с Украиной.
- Страны Запада предостерегают Россию от вторжения, утверждая, что в ответ на него введут разрушительные для российской экономики санкции. Российские высокопоставленные представители утверждают, что не хотят войны. В то же время они заявляют, что перемещения российских войск в пределах России - её внутреннее дело.
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