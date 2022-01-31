Совет Безопасности ООН обсудит вопрос о войсках РФ на границе с Украиной

Совет Безопасности ООН в понедельник, как ожидается, обсудит вопрос о ситуации вокруг Украины, которой, как утверждают страны Запада, грозит российское вооружённое вторжение.

Соединённые Штаты, которые стали инициатором заседания, призывают Россию объяснить, зачем она собрала у границ с Украиной вооружённую группировку численностью более 100 тысяч поеннослужащих.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Россия, по всей видимости, попытается заблокировать обсуждение в Совете Безопасности, однако, по её словам, это ей не удастся, поскольку большинство стран-членов Совета "едины" в своём стремлении добиться от России объяснений. По её словам, действия России могут представлять угрозу для международного мира и безопасности.

Заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский не согласен с такой оценкой. По его словам, это первый случай в истории, когда Совету Безопасности предложили обсудить "необоснованные предположения" одного из членов совета по адресу другого. Китай поддержал позицию России, указав на высказывания российских представителей о том, что они не хотят войны.

Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением её действий.