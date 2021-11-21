Совет безопасности РФ: растёт поток мигрантов через Россию в Евросоюз

В Совете безопасности России считают, что потоки мигрантов из других стран через территорию России увеличиваются. Замсекретаря Совета Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" уточнил, что речь идёт о выходцах из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Мигранты направляются, в основном, в страны Европейского союза.



По-прежнему актуальной для России назвал Гребенкин проблему незаконной миграции из центркльноазиатских республик, Молдавии и Украины - они направляются на заработки в Россию. Об этом сообщает агентство ТАСС.



"Ежегодно на государственной границе выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше 6 тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска", - сообщил замсекретаря Совбеза" По его данным, в 2020-2021 годах пресечена деятельность 180 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году, заявляет замсекретаря Совета безопасности, через государственную границу не пропущены 22 с половиной тысячи иностранных граждан".

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