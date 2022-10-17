Совет ЕС одобрил создание миссии по обучению украинских военных

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о создании миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

"Целью миссии является содействие повышению способности Вооружённых сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета.

Целью миссии будет прежде всего обучение и специализированная подготовка украинских военнослужащих на территории ЕС. Предполагается, что в программе примут участие до 15 тысяч украинских военных.

Оперативный штаб миссии будет располагаться в Брюсселе, её командующим назначен вице-адмирал Эрве Блежан. На её деятельность будет выделено более 100 миллионов евро. Обучение будет производиться в разных странах - в частности Франции и Польше. МИД Венгрии сообщил, что эта страна не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие.

Также министры договорились о выделении из Европейского фонда мира ещё 500 миллионов евро для закупки вооружений для Украины. Речь идёт уже о шестом подобном транше.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС прямо из бомбоубежища, в котором он находился в связи с воздушной тревогой. Утром в понедельник Киев атаковали российские беспилотники иранского производства. Как написал Кулеба в твиттере, он призвал ЕС ввести санкции против Ирана в связи с поставкой этих беспилотников, а также принять 9-й пакет санкций против России.

Иран отрицает поставки России беспилотников "Шахед-136" (в российской терминологии "Герань-2"). Представители ЕС заявляют, что необходимы чёткие доказательства поставок из Ирана, ряд стран заявляют о необходимости санкций против Тегерана, если факт поставок подтвердится.