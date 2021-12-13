Совет ЕС утвердил санкции против "группы Вагнера"

Совет ЕС утвердил санкции против членов частной военной компании "ЧВК Вагнера" и против трёх связанных с ней компаний.



Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.



"Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников".

Решение Совета ЕС и имена лиц, подвергшихся санкциям, опубликованы в официальном журнале Европейского союза. На русском языке эти сведения опубликованы "Новой газетой":

За действия на территории Ливии ограничения введены в отношении Александра Кузнецова - в документе он назван командиром одного из подразделений "ЧВК Вагнера".

За действия на территории Украины Евросоюз наложил ограничения на три физических лица: Дмитрия Уткина (основатель "ЧВК", его позывной — "Вагнер"), Дениса Харитонова (депутат Астраханской облдумы, назван в документе наёмником) и Сергея Щербакова (внештатный сотрудник ГРУ и наёмник).

За действия в Сирии ограничения наложены на Андрея Трошева (назван руководителем аппарата "группы "Вагнера") и Андрея Богатова (руководитель 4-й разведывательно-штурмовой роты).

В разделе о санкциях за нарушения прав человека названы еще два имени: Станислав Дычко (наёмник) и Валерий Захаров (советник президента Центральноафриканской республики по национальной безопасности). Как установила "Новая газета", первый причастен к убийству сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, убитого предполагаемыми боевиками "ЧВК Вагнера" в 2017 году.