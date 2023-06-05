Совет ЕС ввел санкции против девяти россиян за преследование Кара-Мурзы

Совет Евросоюза ввел санкции против девяти россиян, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав Владимира Кара-Мурзы.

Под ограничения попали заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, директор АНО "Независимый эксперт" Данила Михеев.

Также в санкционный список внесены судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров, начальник СИЗО-5 Дмитрий Комнов.

Активы включенных в список лиц подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в страны Евросоюза.

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