Совет Европы согласовал пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро

Совет Европы согласовал пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Это предложение будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, столько, сколько потребуется", – заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Кредиты, которые предлагается предоставить Украине в 2023 году, имеют десятилетний льготный период. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по займам будут предоставлены либо бюджетом ЕС, либо государствами-членами.

Этот пакет помощи предназначен в том числе для финансирования неотложных потребностей Украины и для восстановления критически важной инфраструктуры страны.