Совет Федерации единогласно одобрил запрет трансгендерного перехода

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о запрете трансгендерного перехода в России. Ранее его приняла Госдума. Для вступления закона в силу его осталось подписать президенту Владимиру Путину.

Согласно законопроекту, в России будут запрещены хирургическое вмешательство и гормональная терапия в рамках трансгендерного перехода. Их разрешат только для "лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей".

Помимо этого, в российских документах будет запрещено менять гендерный маркер, даже если транспереход произошёл за границей. Трансперсонам запретят усыновлять и удочерять детей, оформлять над ними опеку и попечительство. Также государство аннулирует браки, если хотя бы один из супругов уже совершил трансгендерный переход.

Против принятия законопроекта выступали правозащитные организации. Эксперты считают, что запрет на транспереход может привести к росту числа психических расстройств и суицидов.