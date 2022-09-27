Совет Федерации хочет рассмотреть вопрос об аннексии регионов 4 октября

Руководство Совета Федерации заявляет, что не планирует внеочередного заседания палаты для рассмотрения вопроса о принятии четырёх украинских регионов в состав России.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что палата готова рассмотреть вопрос на плановом заседании 4 октября. Влиятельный сенатор Андрей Клишас написал в телеграме, что "принятие в состав России новых субъектов - конституционная процедура, которая потребует слаженной работы нескольких конституционных органов власти и в конечном итоге поправок в текст Конституции", и поэтому необходимости в "искусственном ускорении конституционного порядка принятия в состав России новых субъектов" нет.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что процедура принятия так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей может завершиться уже 30 сентября - утверждалось, что в этот день президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В Кремле это не подтвердили и не опровергли.

27 сентября - последний день референдумов о вступлении в Россию на оккупированных российскими войскми территориях Украины. Эти референдумы множеством стран мира, как и Украиной, уже признаны нелегитимными и не имеющими никакой силы. Сообщается, что в Херсонской, Запорожской и Луганской областях голосование уже завершено, а в Донецкой закончится в ближайшее время. Ведущие подсчёт голосов представители сепаратистов и назначенных Россией оккупационных администраций заявляют о высокой явке и голосовании 80-90 процентов принявших участие за вступление в Россию. Независимого наблюдения за голосованием, устроенным только на части украинских областей в условиях активных боевых действий, не было, как-либо верифицировать цифры невозможно. Окончательные результаты ожидаются завтра. Украина, США и другие страны называют голосование псевдореферендумами, проведёнными под дулами автоматов. Страны Запада заявили, что введут против России новые санкции.