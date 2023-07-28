"Совет матерей и жен", который создали родственницы мобилизованных на войну против Украины, объявил о прекращении работы после признания его "иноагентом" в мае этого года. Об этом в видеообращении на ютьюбе сообщила глава совета Ольга Цуканова.

"Мы не хотим с этим клеймом действовать дальше, потому что в таком виде это просто унизительно для женщин. И мы приняли решение, что в том виде, в котором "Совет матерей и жен" работал все эти месяцы, помогал мобилизованным, помогал солдатам срочной службы, не может существовать, потому что мы не "иноагенты"", – сказала Цуканова. Она также добавила, что участницы совета отказались маркироваться как "иностранные агенты".

По словам Цукановой, "Совет матерей и жен" объявили иностранным агентом за репост публикации СМИ-"иноагента".

Саму Цуканову внесли в реестр физических лиц "иноагентов" 26 мая. По версии Минюста, она выступала против "специальной военной операции " (так российские власти называют войну в Украине), формировала негативное отношение к военной службе, "участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов". Цуканова заявила, что продолжит свою деятельность.

"Совет матерей и жен" создали родственницы мобилизованных на войну против Украины. Участники движения не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации: об отправке необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием. Они несколько раз обращались к президенту Владимиру Путину и военному руководству с требованиями обеспечить мобилизованным нормальные условия и освободить российских военнопленных.