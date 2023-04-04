Совет по правам человека ООН продлил мандат своей комиссии в Украине

Во вторник Совет по правам человека ООН в Женеве большинством голосов проголосовал за продление мандата следователей, выявляющих военные преступления на территории Украины после полномасштабного вторжения российских войск.



Двадцать восемь стран проголосовали за продление на год мандата Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, семнадцать воздержались, две страны, включая Китай, проголосовали против.



"Масштабы и жестокость российских злодеяний в Украине выходят за пределы человеческого понимания", – заявила посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филипенко перед голосованием в Совете.



В докладе, опубликованном в марте этого года, комиссия установила, что преступления, совершенные российскими войсками в Украине, включая применение пыток и удары по энергетическим объектам, могут квалифицироваться как преступления против человечества.



Комиссия установила, что около 16000 детей были незаконно вывезены и депортированы из Украины. "Война Путина привела к ужасным гуманитарным последствиям в Украине, в Европе и по всему миру, а насильственная передача и депортация детей Украины вызывает отвращение", – заявила постоянный представитель США при совете Мишель Тейлор.



Посол Германии Катарина Сташ назвала депортацию детей "попыткой украсть будущее Украины".

"Голос Америки" отмечает, что Совет по правам человека ООН не имеет юридически обязывающих полномочий, но может передавать доказательства преступлений в национальные и международные суды, проводящие расследования.