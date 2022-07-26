Совет польского языка рекомендовал писать "в Украине"

Совет польского языка при Польской академии наук рекомендовал использовать форму "в Украине" вместо "на Украине".

"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают выражения "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину", – говорится на сайте Совета.

Отмечается, что формы с предлогом "на" также являются правильными, но Совет рекомендует использовать предлог "в", особенно в официальных документах и прессе.

Совет также опубликовал график, который отражает частоту использования в печати конструкций "на Украине" и "в Украине" с начала 2022 года. Согласно этому графику, с начала российского вторжения в Украину, в Польше стали реже употреблять конструкции "на Украину" и "на Украине".